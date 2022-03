„Věřím, že polopodzemní kontejnery pomohou k lepšímu veřejnému pořádku i odpadovému hospodářství,“ komentuje primátor Hynek Hanza. Stavba by podle něj měla začít v květnu a trvat 10 týdnů. Ne všichni místní novinku schvalují. „Bydlím tu už přes dvacet let. Je tu každý den bordel u popelnic. Nevěřím tomu, že by popelnice zapuštěná do země měla přispět k lepšímu pořádku. Některé lidi prostě budou dělat bordel dál. Ty nepřinutí udržovat pořádek okolo svého domu vůbec nic,“ řekl Ladislav Svoboda z prosetického sídliště.