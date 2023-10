Kontroly řidičů na hranicích s Německem komplikují od pondělí 16. října dopravu. Především na hlavních tazích se při vjezdu do Německa jezdí jedním pruhem, tvoří se kolony. Reakce ze strany Čechů na sebe nenechaly dlouho čekat. Čekání ve frontách si krátí vytvářením vtípků na sociálních sítích.

Kontroly na hranicích do Německa. | Foto: Se svolením Michaely Vrbické

Pozor na kolony, stahují to na odpočívadle ve směru na Drážďany. "Kdo vezete uprchlíky, jeďte napřed, budete přednostně odbavení," postovala ve skupině informující o dopravě na dálnici do Německa MichaElka. Jela zrovna do práce v Německu a pro názornost vyfotografovala informační tabuli s upozorněním na kolony ve směru do Německa u Breitenau – Krásný Les.

Motorista Mirek z Teplic na svém postu na Facebooku napsal, že si na úterní cestu do práce vzal velkou svačinu a pro jistotu se rozloučil s manželkou. "Nikdy nevíte, co si ti Němci vymyslí. Mám celé grilované kuře, takže můžu čekat ve frontě," píše.

Obnovení kontrol, které budou prozatím trvat deset dní s možným dvouměsíčním prodloužením, oznámila v pondělí spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová.