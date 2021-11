„Základním důvodem, proč akci rušíme, není jen plánovaná restrikce ze strany institucí, které reagují na udání, ale zejména nesmyslná agrese, vulgarity a urážky, které padají na nás i provozovatele Knaku Petra Samka,” napsal baskytarista Hlaholu na facebookovou stránku Hlaholu v oficiálním vyjádření.

Hlahol chtěl koncert uskutečnit za každé situace. Očkovaným chtěl prodávat vstupenky, neočkované by do sálu dostal jako najatý kompars pro natáčení klipu a přenášení živého přenosu. „Měla to být akce pro všechny, i pro ty neočkované. Neměla to být akce na truc a nezodpovědná, neboť bylo v plánu testovat všechny (i ty očkované) a dokonce měřit i jejích teplotu – rovnoprávný a logický postup, který měl podle nás nastavit i stát,” uvedl Jarolím s tím, že kapela nechtěla hrát jen pro vybrané.

FK Teplice jde příkladem, podpoří očkování. Hudebníci naopak chystají rebelii

V eskalující pandemické situaci vidí zrušení koncertu řada lidí jako správnou věc. „Snaha obcházet opatření může vést k dalšímu nárůstu počtu nakažených,“ řekla v týdnu MUDr. Anna Votavová z novosedlické ordinace. Podle mě je obcházení opatření v dnešní době až trestuhodné, i když je jakkoli zaštiťováno vzletnými frázemi,” dodala.