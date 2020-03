K dalším lidem vyjela sanitka s odběrovou posádkou do domácího karanténního prostředí během pondělí. „U prvního pacienta o víkendu byl výsledek negativní, na další dva čekáme. Znát je budeme ve středu,“ sdělila v pondělí dopoledne Poláčková.

V její kanceláři, stejně jako u dalších pracovníků hygienické stanice neustále zvonily telefony. „Řešíme to prakticky nonstop. Volají nám i ti, co byli třeba v Senegalu,“ podotkla. Lidé mohou svoji ohlašovací povinnost po návratu z Itálie a dalších zemí splnit také tím, že na kus papírku napíšou informace o destinaci, kde během jarních prázdnin v zahraničí pobývali, přidají jméno a zpětný kontakt. Následně zajistí to, aby se papírek dostal do schránky u vchodu do hygienické stanice ve Wolkerově ulici v Teplicích. Z okresu byli v Itálii minulý týden stovky lidí.

Hygienická stanice proto doporučila školám, aby zavedly vlastí adekvátní opatření. Ta platí také na vybraných hranicích. Původně avizované měření teploty na Cínovci u lidí směřujících z Německa k nám do Čech, krajská celní správa podle mluvčího Jiřího Nejedlého přesunula na frekventovanější místo k dálnici do Petrovic.

Školy na Teplicku jsou v kontaktu se svými zřizovateli. V Teplicích to je s magistrátem. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla zatím žádná mimořádná opatření nad rámec těch celostátních vyhlášena na školách nebyla. „S řediteli jsme to řešili už v průběhu minulého týdne, nyní se děti vrátily z prázdnin. Dle našich informací v Itálii byli kromě žáků také kantoři. Všichni zůstávají v domácí karanténě. Na školách a školkách se až na výjimky karanténní opatření týkají jednotek učitelů a také tříd,“ podotkl Štábl.

Všude v Teplicích se na základních školách učí. Největší úbytek pedagogů a žáků má být na škole Buzulucká.

Prodloužené prázdniny mají děti v Košťanech. Ředitel školy Milan Sanitrik už před víkendem vyhlásil na celý tento týden preventivní ředitelské volno.

Platí obecné pravidlo. Kdo byl v Itálii nebo dalších koronavirem ohrožených zemích, měl by po návratu domů zůstat 14 dní, což je inkubační doba nemoci, v karanténě. A to s cílem nešířit případně onemocnění dál. Jde o preventivní opatření řízené celoplošně vedením našeho státu.

Eva Poláčková v rámci prevence před takovými typy onemocnění klade důraz na dodržování hygieny. „Důkladně si umývat ruce. Mechanická hygiena je základ. Pod teplou vodou, a ne jen smočit. Ale v klidu při tom napočítat do dvaceti, opakovaně při tom promnout mýdlem a pak teprve opláchnout,“ specifikuje, neboť podle ní ne všichni si umí umýt správně ruce.

Koronavirus lidi zajímá. Přehnaná hysterie okolo něj je ale podle epidemioložky z teplické hygienické stanice zbytečná. „Při takovýchto typech onemocnění obecně platí, že do zvýšené teploty 38 stupňů je dobré ponechat tělo přirozeně spálit škodlivé věci v těle. Teprve až při vyšších trvajících teplotách pomoci tělu snížit tento horečnatý stav střídáním kombinací léků paralen a brufen. Je dobré pít čaje. Vody, ale bez CO2. Vyhýbat se stresovým situacím. Být v teple a hodně odpočívat. Dbát na dostatek vitamínu, především C. Nejlépe v přírodní formě. Kdo si dá jedno kiwi denně, nebo papriku, vitamíny v potřebné dávce dostane,“ dodává Eva Poláčková.