bor Českobratrské církve evangelické v Teplicích se rozhodl zkraje podzimu vymalovat vnitřek kostela v ulici J. V. Sládka. Účet za zvelebení interiéru se vyšplhal přes sto tisíc korun. Farář Martin Bánoci se proto rozhodl zkusit sílu crowdfundingové kampaně na portálu HitHit.

Kostel slouží nejen samotnému sboru, ale konají se tu i různé kulturní akce a přednášky. Prostředí už ale naráželo na své limity. „Při posledním koncertu hráli hudebníci tak zapáleně, že měli nástroje plné omítky,“ zdůvodnil potřebu oprav Bánoci.

Nosit saka do čistírny už hudebníci nebudou muset. Kýženou částku 150 tisíc korun se podařilo vybrat z darů dvou stovek donátorů. O kampani na HitHitu se přitom rozhodlo téměř ze dne na den. „Nejprve jsem měl jen nápad, který jsem přednesl na staršovstvu (rada starších – pozn. red.). Osm lidí z deseti ani nevědělo co je HitHit, takže to začalo vysvětlováním, co všechno by veřejná sbírka obnášela,“ popsal průběh Bánoci.

Něco jiného je nápad a něco jiného je jeho realizace. „Zpětně vidím, že je dobré se pečlivě věnovat přípravě a vše krok za krokem promyslet. My jsme kampaň připravili dost narychlo,“ připustil farář. Za pouhý měsíc vytvořil sbor profil, odměny, strategii a spustil i samotnou sbírku. A proč zrovna crowdfundingová kampaň, kterou by u církevní organizace asi čekal jen málokdo? „Proč ne, proč to nezkusit,“ reagoval farář. „Zkušenosti člověka obohacují a posouvají dopředu. Na začátku kampaně jsme netušili, zda uspějeme. I kdyby nám to nevyšlo, zůstane nám zkušenost. Jenže kdybychom to nezkusili, tak nemáme nic,“ vysvětlila hlava sboru.

Každý z donátorů měl podle výše svého příspěvku možnost vybrat si odměnu. Ty nabízely především něco dobrého na zub vytvořeného vřelou rukou. „Největší zájem byl o domácí sádlo a okurky, které jsou od mých rodičů z východního Slovenska. Postupně jsem je připravoval na to, že toho budu potřebovat opravdu hodně, a táta se chytal za hlavu,“ usmál se Bánoci. Dále si hodně lidí koupilo masáž, jízdu na koni, kremrole a plně vyprodaná byla nabídka setu domácích šunkových chlebíčků nebo pivo s farářem. „Odměna, která mě nejvíc překvapila, je dar 25 tisíc korun od člověka z Podkrkonoší, který má na teplický sbor osobní vazbu,“ prozradil farář.

Výmalba by měla být začátkem rozsáhlejší rekonstrukce. Funkcionalistická stavba, která v Teplicích slouží farníkům od roku 1949 si toho vyžádá víc. „Čeká nás výmalba dalších sborových prostor a peníze, které máme navíc, k tomu budou použité,“ vyjmenoval Bánoci. Omítky kostela jsou totiž pořád původní, musí se oškrábat a plně obnovit. Proto tak vysoká cena. Kostel by měl být centrem kulturního dění. „Chtěli bychom vytvořit příjemný a inspirativní prostor pro konání kulturních akcí v Teplicích, do kterého se budou všichni rádi vracet. Je pro nás důležité, aby se prostory kostela co nejvíce otevřely veřejnosti a mohli jsme přispět k rozvoji kultury v regionu,“ dodal.

Tepličtí bývají při crowdfundingových kampaních štědří. Více než tři sta tisíc korun od nich získali skauti na stavbu nové klubovny. Lidé pomáhali i v první vlně koronaviru, když o přežití bojovaly známé městské podniky. Lidé si pochvalují především transparentnost. „Takové sbírce věřím, přijde mi hodně organizovaná a ani na chvíli mě nenapadlo, že by peníze šly někam jinam,“ pochválil Milan Kožený. „Odměny taky nejsou k zahození, je to vlastně nákup. Nejen charita,“ dodal Tepličan.