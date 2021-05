Zdroj: DeníkZnají ho historici, památkáři, ale třeba také příznivci geocachingu. Pro turisty, kteří k němu přijedou, je ale velkým zklamáním. Kostel Šimona a Judy a svatého Antonína v Zabrušanech už není, co býval. Obec se ho snaží zachránit, ale nemá k tomu pomocnou ruku od církve.

Zabrušanský kostel stihli do svého seznamu úlovků zaznamenat někteří sběrači kešek. Jde totiž o poměrně unikátní záležitost. Keška coby místo v mapách geocachingu tu vydržela jen tři měsíce. Založená byla 10. srpna v roce 2010. V listopadu téhož roku ji autor archivoval jako nefunkční. Ulovit ji v té době stihl Michal Chrdle z Teplic. „K nalezení mi stačilo vyluštit šifru a prokázat na místě důvtip. Krabička byla ukrytá ve zdi. Kde přesně, to už si nepamatuji,“ uvedl úspěšný lovec kešek. Ve svém portfoliu jich má stovky po celém světě. Tu z kostela v Zabrušanech považuje spíše za raritu, protože ji podle seznamu na stránkách geocachingu má pouze přibližně padesátka lidí.

Pro turisty, kteří při svých toulkách Ústeckém krajem ke kostelu přijdou, je pohled na stavbu zklamáním. „Byla jsem tam jako malá holka s rodiči a pamatuji si to jako pěkný kostel. Současný stav, kdy jsou stěny celé oloupané, mě hodně zarazil. O takovéto stavby z historie by se měl někdo postarat,“ popsala svůj zážitek z cestování po Zabrušansku na stránkách věnovaných turistice paní Miluška.

Sakrální stavba nevypadá zrovna reprezentativně. Zub času, především působení počasí, na kostelu udělalo své. Spíše než církvi to ale dělá vrásky na čele vedení obce Zabrušany. „Obec se snažila kostel získat pod svá křídla, ale nepodařilo se to. Jednání s církví kdysi nedopadla, takže to zůstalo na mrtvém bodu. Opravovat cizí majetek nemůžeme,“ povzdechl si místostarosta Zabrušan Aleš Kokoška.

Místostarosta zároveň poznamenal, že pokud by se to v budoucnu podařilo, tak by obec hledala možnosti, jak kostel zrekonstruovat. „Vlastní peníze na to teď sice nemáme, ale třeba bychom pro to našli nějaké dostupné fondy,“ dodal. Vyjádření církve se redakci v dané věci nepodařilo získat.

Jde o repliku

Nynější kostel v Zabrušanech je replikou původního, který stál o půl kilometru dál, ale v roce 1911 musel stejně jako dřívější osada ustoupit těžbě uhlí. Na místě v „nových“ Zabrušanech ho vybudoval stavitel Traxler z Duchcova. Pozemek s kostelem patří církvi.