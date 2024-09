„Dneska jsme si park prošli. Je hezký, ale koupaliště chybí. Taky mi vadí, že tam nejsou vzrostlé stromy. Bez stínu do vás sluníčko stále pere,“ řekla 66letá Hana z Krupky. Na plovárnu chodila už jako malá. Vzpomíná na menší vodu pro děti i na hlubší pro plavce. „Byly tam i šatny, občerstvení, prostě všecko. Platila se asi dvacka na celý den,“ dodala. To, že Krupka přišla o letní bazén, kritizují i další starousedlíci. „Štve mě, že tam není koupaliště. Chodil jsem tam i jako dospělý. Prostě to zmršili. Na venkovní koupání tu není vůbec nic,“ zlobil se postarší muž po prohlídce parku.

Také na sociálních sítích zazněly podobné výhrady, i když část diskutujících park hájí. „Pokud si město dostatečně ohlídá, aby se to nezdevastovalo, tak proč ne. Ale koupaliště by tady taky bylo zapotřebí,“ vyjádřila se Ivana.Další lidi ocenili, že v parku je sportoviště. „Na cvičení je to super. Fakt to mají pěkně udělané,“ svěřil se cvičenec Václav ve venkovní posilovně vedle hřiště pro nejmenší děti. „Když jsem byl kluk, taky jsem tady plaval v bazénu. Ale nelituju toho, že už tu koupaliště není. Stejně sem pak chodili hrozně problémoví lidi a vytlačili ty slušné, co sem chodili s dětmi,“ dodal.

Změna nebyla jednoduchá

Podle současného vedení radnice nebyla změna opuštěného a zchátralého koupaliště na park jednoduchá a předcházela mu diskuze, aby celý rozhodovací proces byl lidem co nejvíc otevřený a srozumitelný.

„Sto lidí, sto názorů. Někteří chtěli obnovit plovárnu, někteří ne. Proto jsme oslovili širokou veřejnost a do tvorby návrhů zapojili vysoké školy. Chtěli jsme to udělat maximálně transparentně, aby nikdo nemohl říct, že si někdo samostatně rozhodl. Celé město mělo možnost se vyjádřit. Někdo té příležitosti využil, někdo ne. A výsledkem je tento krásný areál,“ sdělil přímo v parku místostarosta Rostislav Kadlec.

Park stál skoro 32 milionů korun, z toho většinu zaplatilo ministerstvo financí. Obnova původního koupaliště nebo výstavba moderního akvaparku by podle Kadlece stála město mnohem víc a nákladný by byl i následný provoz. Za výhodu Krupky označil blízkost měst s letními bazény či dostupnost přírodních koupališť v okolí, jezer Barbora a Milada. V tuto chvíli radnice podle Kadlece neplánuje výstavbu letního koupaliště. Město má plaveckou halu s krytým bazénem s délkou 25 metrů a se čtyřmi drahami, který slouží pro školní výcvik, plavecké oddíly a veřejnost. Výzvou do budoucna je podle místostarosty rekonstrukce haly, která se také bude diskutovat s veřejností.

close info Zdroj: Město Krupka zoom_in Slavnostní otevření parku v Krupce, Na Plovárně.

Tam, kde je teď park Na Plovárně, stálo kdysi tvrziště Starý Dvůr. Místo něj pak vznikl rybník a v roce 1893 veřejná plovárna s dřevěným molem, kabinkami na převlékání a půjčovnou loděk. Později přibyly houpačky, prolézačky, hřiště a stánky s občerstvením. Celý komplex s betonovou nádrží z konce 60. let se poté oplotil a v pokladně se vybíralo vstupné. V roce 2006 se koupaliště zavřelo, protože nevyhovovalo normám.

Město pak hledalo využití opuštěného prostoru uprostřed obytné zástavby. Radní v roce 2014 slíbili, že budou hledat peníze na vznik sportoviště a oddechové zóny. Jenže dlouhé roky se nic nedělo a areál pustl. Obrat nastal v roce 2017 po iniciativě sdružení Krupka Náš Domov, které chtělo situaci vyřešit.

„Bylo nás asi dvacet, seděli jsme na hradě Krupka a přemýšleli, co ve městě zlepšit. Věděli jsme, že areál bývalé plovárny je problém a že je potřeba s tím něco udělat. Padaly názory obnovit bazén, udělat akvapark nebo jenom park. Každý chtěl něco jiného. Tenkrát jsme se shodli, že se na tom neshodneme, a proto jsem byl pověřen, abych oslovil vysoké školy a požádal je o tvorbu návrhů na možnou budoucí podobu toho zanedbaného místa,“ zavzpomínal zastupitel Jan Růžička.

V roce 2018 byla v Krupce studentská konference s prezentací různých studií. Veřejnost většinou hlasů vybrala návrh Jana Trpkoše z Fakulty architektury ČVUT v Praze, podle kterého vznikl současný park. Obsahuje přírodní jezírko s dřevěným molem, dětské a workoutové hřiště. mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště, osvětlení a vysázenou novou zeleň.„Časem to tu bude ještě lepší, až vyrostou stromy a tráva,“ řekl starosta Jan Kuzma.Historii zrušené plovárny připomíná v parku informační cedule. Provozní řád koupání v jezírku zakazuje, ale smočit si nohy je dovoleno.