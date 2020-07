Teplice ani Krupka už řadu let koupaliště nemají. V Duchcově a v Dubí letos plovárny nefungují. Vykoupat se ve veřejném venkovním bazénu mohou lidé v Bílině či Oseku. Za vodou jezdí také na Barboru, kde jsou placené pláže. Studenější koupání nabízí vzhledem ke své poloze na horách Dlouhý rybník na Cínovci.

V Dubí nemohli otevřít kvůli prasklému bazénu. „Stále hledáme možnosti, jak to vyřešit. Vše je ale o financích, opravy jsou hodně drahé,“ konstatoval starosta města Petr Pípal.

Bez života zůstaly pro letošní léto na základě květnového rozhodnutí rady města venkovní bazény v Duchcově. „A to z důvodu situace okolo COVID-19. Navíc proběhne rekonstrukce dna velkého bazénu, kde snížíme hloubku na dva metry. Upravíme povrch dna, rekonstrukce čeká filtrační jednotku,“ zdůvodnil pauzu v aktuálním vydání radničních novin starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Naopak v Bílině je plavecká sezona v plném proudu. Koupaliště je tam přímo v sousedství autokempu. „Zachovali jsme stejné ceny vstupného jako v loňském roce,“ uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. Vstupné pro dospělého činí 100 korun na osobu. Děti od 2 do 15 let, studující do 26 let, senioři, osoby s průkazem ZTP a ZTP-P a jejich doprovod zaplatí 50 korun. Skupinová sazba činí 30 korun na osobu. V areálu koupaliště jsou mimo plaveckého bazénu k dispozici dvě hřiště pro volejbal nebo nohejbal, dále stoly na ping-pong, dětské hřiště, tobogán, ruské kuželky, převlékací kabinky, zamykací skříňky a stánek pro občerstvení.

V Oseku dospělí a děti od 16 let zaplatí za vstup na koupaliště 100 korun. Dětem ve věku 6-15 let, studentům do 26 let a seniorům po dovršení 65 let stačí pro vstup 50 korun. Na Barboře zaplatíte za vstup na hlavní pláž 50 korun. Rodinná vstupenka stojí 70 korun. Půjčit si tam můžete například šlapadlo. Hitem letošní sezony je půjčovna paddleboardů, nafukovacích „prken“ na vodu.

V Teplicích stejně jako v Krupce koupaliště před lety zcela zrušili. A to byly v Teplicích dokonce hned tři areály, pokud mezi ně zahrneme i nedaleký Pudlák. Kromě něj fungovala nostalgická plovárna v Zámecké zahradě a také hojně navštěvovaný Anger.

V Teplicích tak už řadu let hledají odpověď na otázku, zda musí mít každé město své koupaliště, nebo se bez něj obejde. Zatímco opozice je přesvědčená o tom, že 50tisícovému městu by plovárna rozhodně slušela, bývalý primátor Jaroslav Kubera byl jiného názoru. „Všichni by tu chtěli koupálko, ale zároveň vstupné 10 korun. Koupaliště je náročné na celoroční údržbu. Musí se hodně dotovat. Slunečných dnů na koupání příliš není a možností v okolí celá řada. Navíc tu máme Aquacentrum,“ říkával zesnulý primátor.

Teď mají v plánu v Teplicích postavit velké venkovní koupaliště v sousedství vodojemu na Nové vsi. Vizuály už jsou připravené. Vedením města navržená lokalita Nová ves vyhrála před Zámeckou, kterou prosazovala teplická opozice.