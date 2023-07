Venkovní koupaliště na Teplicku mají letní sezonu v plném proudu. Tady jsou novinky a také stávající ceny pro letošní léto.

Jako první se letos hned začátkem června otevřelo pro veřejnost koupaliště Na Kyselce v Bílině. Pro letošní sezónu tu natřeli bazény, mají opravená lehátka. V areálu vyrostl úplně nový správní objekt, kde mají zázemí plavčíci a je také recepce pro přilehlý autokemp.

´V ČLÁNKU JE TENTO PŘEHLED KOUPALIŠŤ:

* Bílina

* Osek

* Duchcov

* Krupka (přestavba)

* Aquacentrum Teplice (venkovní slunění)

* Dubí

* Barbora

Bílina

Letní koupaliště v Bílině nabízí svým návštěvníkům 60m bazén se skokanskou věží v úrovních 3 a 5 metrů, je tam tobogán, dětské brouzdaliště, hřiště na nohejbal či volejbal, beach volejbalové hřiště, hřiště na petangue, kuželky. Dále dva ping pongové stoly, pískoviště pro děti a koráb se skluzavkou. Otevřeno mají pondělí až neděle od 9.30 do 19.00. Dospělí zaplatí za vstup 110 korun, děti do 15 let 60 korun na den.

Osek

V provozu je pro letošní letní sezónu přírodní koupaliště v Oseku. Podle webu oseckého FrýTajmu ceny zůstaly jako vloni. To je za dospělého 110 korun na den, pro děti do 15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let to je 60 korun. Otevřeno bude od 9.00 do 19.00 až do září podle počasí. „Slouží nejen pro naší veřejnost, ale také pro obyvatele sousedního kempu,“ informovala Jiří Hlinka z vedení FrýTajmu.

Duchcov

Město Duchcov otevřelo své koupaliště také hned začátkem června. V provozu bude do konce prázdnin. Informovala o tom radnice. Na starost budou mít koupaliště jako v loňském roce technické služby. Podle starosty Zbyňka Šimbery se výše vstupného oproti loňsku pro letošní sezónu 2023 nezměnila. To znamená děti od 6 do 18 let 50 korun, dospělí 100 korun.

Krupka a Teplice

V Krupce koupaliště není, areál tam přeměňují na regenerační park. Teplice také na své klasické koupaliště čekají, v plánu je výstavba venkovního komplexu v lokalitě Nová Ves, u vodojemu. Nicméně je lázeňském městě možné využívat služeb plaveckého areálu s venkovním prostorem. Pro letní sezónu u Aquacentra Teplice mají úplně nové dětské brouzdaliště s dalšími atrakcemi pro děti. Ceny tu zůstaly jako vloni. Podle délky pobytu. Ceník lze najít na stránkách Aquacentra.

Dubí

Ohledně koupaliště Dubí jsme čerpali informace ze stránek provozovatele, kterým je společnost Marius Pedersen. Na konci června tam visela tato informace: „Z technických důvodů bude otevření koupaliště odloženo. Aktuální datum zprovoznění bude uveden na těchto stránkách a na webových stránkách města Dubí.“ Podle aktuálních zpráv by mělo být koupaliště otevřené 17. července.

Barbora

Největším rekreačním střediskem na koupání na Teplicku je Barbora. Tam se platí za dospělou osobu 80 korun na den. Jde o přírodní koupaliště, zatopený důl.