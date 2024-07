Lidé se zase mohou koupat v oblíbeném přírodním koupališti v Oseku. Senior Miroslav Slavík to uvítal. „Je hezky, takže tam půjdu co nejdřív,“ řekl osecký starousedlík. Jako místní důchodce má městem dotovanou permanentku za 150 korun, takže na vstupném výrazně ušetří. Loni byl na koupališti často. „Někdy i dvakrát za den,“ dodal. Slavík ve středu večer přišel se skupinkou dalších obyvatel na mimořádné zasedání oseckého zastupitelstva, které řešilo aktuální situaci na koupališti a další možný vývoj. „Na stole jsou v současné době dvě varianty a my si musíme vybrat, pro kterou se rozhodneme,“ sdělil starosta Václav Krtek.

Areál byl po velkých komplikacích od 2. července zavřený, protože voda s vyšším obsahem sinic nevyhověla hygienické normě. Úřady městu povolily pro tuto sezónu použít na pročištění vody speciální bakterie. Výsledek rozboru vzorku vody odebrané 15. července prokázal, že voda po aplikací bakterií je vhodná ke koupání a je nízká pravděpodobností vzniku zdravotních problémů. Sinic ubylo, ale platí doporučení se osprchovat, protože ve vodě jsou zelené řasy. Zda bude koupaliště otevřené i v srpnu, ukážou další testy, které se opakují po dvou týdnech.

Město desítky let čistilo vodu v koupališti chlórem. Používalo ho i po výstavbě čističky a rekonstrukci areálu v domnění, že vše je v pořádku. Jenže loni státní orgány zjistily, že na chemii nemá Osek povolení. Radnice proto dostala pokutu 10 tisíc korun a chlór nesmí aplikovat. Proto letos začaly potíže s kvalitou vody. Na bakterie, které chemii zcela nenahradí, má město letos výjimku z vodního zákona. Na rok 2025 proto o povolení musí žádat znovu, ale úspěch není zaručen.

Koupaliště v Oseku, které těsně sousedí s rybníkem a využívá vodu z potoka, je státem registrované jako přírodní. Kdyby bylo umělé, voda by se mohla upravovat chemicky. Radnice proto zvažuje i druhou možnost, aby nebyla závislá na nejistém povolování bakterií. Otázka tedy zní: má Osek zachovat přírodní koupaliště, nebo ho přebudovat na umělé? Zatím se nerozhodlo. „Varianta umělého koupaliště by si vyžádala stavební úpravy. V současné době nemáme odhad, kolik by to mohlo stát,“ uvedl starosta s tím, že k případnému záměru by se musela vyjádřit řada dotčených orgánů. „Je to běh na delší dobu a zastupitelstvo se bude muset rozhodnout,“ dodal starosta. Verdiktu bude předcházet odborná analýza, co by přestavba zahrnovala. Umělé koupaliště v Oseku by muselo mít zřejmě jinou nádrž a technologii čištění, certifikovaného plavčíka, šatny a toalety odpovídající kapacitě návštěvníků. „Až budeme vědět, jaké změny musíme udělat, tak na základě toho budeme schopni říct, zda to bude trvat rok či dva a zda do toho půjdeme, nebo ne,“ řekl starosta.

Pro radnici je nyní prioritou udržet koupaliště co nejdéle v provozu za stávajících podmínek. Proto zastupitelstvo ve středu schválilo nákup nového bazénového vysavače za zhruba půl milionu korun. „Moc nám to pomůže,“ řekla Alena Čurdová, jednatelka společnosti Služby města Oseka, která má koupaliště na starosti. Vysavač má od srpna průběžně odstraňovat nečistoty na dně, čímž se zvýší šance na udržení kvality vody. Jednorázové vyčištění vysavačem od odborné firmy by podle Čurdové stálo přibližně 200 tisíc korun, ale nestačilo by, protože dno je třeba čistit často. Zástupci radnice upozornili, že navzdory všem opatřením voda nebude tak čistá, jako v minulých letech, kdy se čistila chlórem.

Lidé před otevřením koupaliště kritizovali, že bylo na začátku prázdnin zavřené. „Minulý rok jsme tady byli skoro každý den, prakticky jsme nedělali nic jiného,“ řekla 14letá Gabriela. Podle ní hodně lidí z Oseka začalo jezdit jinam, třeba na Barboru u Duchcova nebo na Vápenku u Lahoště. „Je to docela blbé, když je koupaliště zavřené. Bydlíme v paneláku, nemáme zahradu s bazénem,“ uvedla 14letá Kateřina.

„Stále nechápu, proč bylo koupaliště zavřené. Tolik let fungovalo. Loni tam bylo lidí jako v Bulharsku. Je to hrozné, co se teď děje. Děti mají zkažené prázdniny. Kdo nemá bohaté rodiče, nemůže jezdit každý den jinam,“ zlobila se seniorka z Oseka, která byla s vnučkou na koupališti v Litvínově. „Mít v létě zavřené koupaliště, je prostě trapné,“ dodal další obyvatel Oseka. Desítka lidí se v bazénu koupala už ve středu večer, přestože ještě nebyl otevřený a na zamčených dveřích byl zákaz vstupu. „Tomu nezabráníte, plot se dá snadno podlézt,“ řekl Miroslav Slavík.