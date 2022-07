Voda v tomto zatopeném lomu je jedna z nejkvalitnějších v celém Ústeckém kraji. Potvrzují to testy hygieniků, které tam pravidelně dělají. Rodina tam za vstup na pláže zaplatí 90 korun. Jednotlivci dospělí platí 60 korun, děti polovinu. Vloni to bylo za dospělého 50 korun. „Několik let jsme ceny nezvedali. Teď jsme už vzhledem k ekonomice v našem státu už museli. Vše je dražší,“ zmínil za provozovatele Pavel Tetřev. Vedle pláží je také kemp. V budově Eurocampu se dá objednat jídlo. Za běžný oběd tu zaplatíte v rozmezí od 100 do 150 korun. Na Barboře jsou i stánky a doprovodné služby. Pivo se tu pohybuje v cenové relaci od 30 do 40 korun. Klobásu pořídíte za 70 či 80 korun.