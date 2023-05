Město Duchcov otevře koupaliště od pondělí 5. června. V provozu bude do konce prázdnin. Informovala o tom radnice. Na starost budou mít koupaliště jako v loňském roce technické služby. Jasno je také o cenách vstupného.

Městské koupaliště v Duchcově. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Podle informace starosty Zbyňka Šimbery se výše vstupného pro letošní sezónu 2023 nezmění, platit se bude stejně jako v loňském roce. To znamená:

děti do 6 let - zdarma

děti od 6 do 18 let - 50 Kč

dospělí - 100 Kč

držitelé ZTP - 50 Kč

důchodci nad 65 let - 50 Kč

permanentka - 20 vstupů 1 000 Kč pro dospělé

20 vstupů - 500 Kč děti od 6 do 18 let, ZTP, důchodci nad 65 let

Od 16.00 hodin snížené vstupné na 50 %.

Otevírací doba koupaliště: PO-NE od 9:00 do 19:00 hodin. (mam)