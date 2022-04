Barbora patří k nejvyhledávanějším místům pro letní koupání na Teplicku. Je to zatopený důl. Voda tu má dobrou kvalitu po celé léto. Na břehu jsou stánky s občerstvením a další služby, včetně půjčovny lodiček, šlapadel. „Něco nás během sezony stojí údržba. Včetně sekání trávy. Stroje také nejezdí zadarmo,“ komentuje plánované navýšení vstupného Tetřev. Pro rodiny mají na Barboře na sezonu vždy zvýhodněné skupinové vstupné.

V Bílině vylepšují zázemí

Rostoucí ceny energií se promítly také na vstupném do bazénů v Bílině. Toho pod střechou i venkovního. Podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové nový ceník už v únoru schválila rada města. Ceny vzrostly zhruba o desetikorunu. Na základě toho už od 1. března podražilo vstupné do plavecké haly. Hodina v krytém bazénu v Bílině teď přijde na šedesát korun, dvě hodiny na devadesát. Návštěvníci letos přes léto zaplatí více i za vstup na venkovní koupaliště na Kyselce. Plné vstupné pro dospělého na koupaliště bude podle ceníku zveřejněného na stránkách provozovatele technických služeb pro letošní sezonu 110 korun. Pro děti, studenty nebo seniory to bude šedesát.

Na bílinském koupališti už od loňska vyrůstá nová správní budova. „Původní téměř celá dřevěná stavba byla stará desítky let a už nevyhovovala,“ řekla už vloni k plánům na změnu starostka. Město vysloužilý objekt nahrazuje moderní patrovou stavbou, kde bude zázemí pro koupaliště i kemp a také služební byt pro správce. Celou investici hradí město z vlastních prostředků. Předpokládané náklady jsou okolo 12,5 milionu korun.

Koupaliště i kemp jsou oblíbeným místem v Bílině. V hlavní sezoně je kemp, který nabízí zázemí pro 150 hostů v chatkách, karavanech i stanech, často plně obsazen. Kromě hostů z naší země tu obvykle vítají i turisty z Německa a z Holandska.