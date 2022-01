Krupka, podobně třeba jako Teplice, zavedla novinku ve sběru odpadu.

Odpad a jeho třídění, ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Nově je možné kovové obaly (což jsou různé plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové obaly od potravin a víčka od jogurtů, kovová víčka z nápojových lahví, zavařovacích sklenic, kečupů a podobně) vhazovat také do žlutých nádob na plasty. Jak do velkých žlutých kontejnerů ve veřejných stanovištích v ulicích, tak do DUO nádob umístěných u rodinných domů. Se tříděním si pak poradí speciální separační linka vybavená magnetem.