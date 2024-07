Ještě letos by mohly osobní vlaky projet po Kozí dráze z Děčína až do Krupky na Teplicku, prozatím musí končit v Telnici na Ústecku. Dál motoráky nepustí špatný stav trati. To by se ale mělo během příštích nejvýše čtyř měsíců změnit.

Správa železnic totiž podepsala smlouvu na rekonstrukci dalších téměř devíti kilometrů trati mezi Telnicí a Krupkou. „Je to výsledek čtyřletého tlaku kraje na zprovoznění Kozí dráhy. Díky jejímu prodloužení do Krupky budeme moci přivézt turisty na velmi atraktivní místa jako je například dolní stanice lanovky na Komáří Vížku nebo památka UNESCO,“ je spokojený se zahájením oprav dalšího úseku Kozí dráhy náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má na starosti cestovní ruch.

Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv v tendru na opravu části Kozí dráhy uspěla společnost Viamont Servis s nabídkou 55,3 milionu korun. Stejná společnost opravovala i úsek mezi Děčínem a Telnicí. Na dokončení oprav má firma čtyři měsíce, teoreticky by tak při prodloužení turistické sezóny mohl dojet první osobní vlak do Krupky ještě letos.

Další plán s Kozinou, propojení s Moldavskou dráhou

Opravou trati do Krupky by ale práce na Kozí dráze neměly skončit. Kraj chce i nadále tlačit na zprovoznění v celé její délce až do Jeníkova. Slibuje si od toho propojení východní části kraje s Krušnými horami včetně možného navázání až do Louky u Litvínova, kde by se mohla propojit s Moldavskou dráhou.

Kozí dráha, oblast Teplicko | Video: Petr Málek

Při pokračování oprav by na Teplicku mohla vzniknout nová zastávka. „Podporujeme zprovoznění trati v celé její délce. Na našem území žádná zastávka není. A to přesto, že na našem katastrálním území vede dráha v poměrně dlouhém úseku. To bychom rádi změnili a chtěli bychom novou zastávku v místní části Přítkov,“ řekl před časem místostarosta Proboštova Roman Nešetřil, který patří mezi velké zastánce obnovy provozu na celé Kozí dráze.Kozí dráha byla otevřena před 153 lety a prošly jí průmyslové i politické dějiny.