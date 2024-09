Sobota 21. září bude pro Krupku významným dnem. Po dlouhých letech pauzy bude možné dojet lokálkou po dráze Koziny z Děčína až do Krupky. Po obnově devíti kilometrů kolejí na Kozí dráze se z Telnice do Krupky vrátí pravidelná doprava. Turistické vlaky budou zatím jezdit pouze o víkendu.

Jízdní řád počítá se čtyřmi páry spojů o víkendech do konce letošní sezóny. Do zastávky Krupka město, vláček pojede přes zastávky Unčín a Bohosudov. Obnovení provozu předcházel mnohaletý tlak Ústeckého kraje na opravu trati. K zásadnímu obratu přístupu Správy železnic k opravě trati došlo letos na jaře.

Město Krupka se o víkendu chystá slavnostně přivítat první vlak. Poprvé turistická linka T11 označená jako Podkrušnohorský motoráček přijede do stanice Krupka město v 8.38 hodin.

close info Zdroj: KŽC Doprava zoom_in Jízdní řád 2024 - Podkrušnohorský motoráček

„Jsme moc rádi, že se vlaky po dlouhých letech na Kozí dráhu zase vrací. Slavnostní přivítání prvního vlaku pro nás představuje událost spojenou se zlepšením kvality života místních obyvatel, turismu a s posílením kulturních hodnot tohoto podkrušnohorského regionu. Trať vždy patřila k našemu městu, na území Krupky má momentálně tři zprovozněné zastávky, z nichž se turisté snadno dostanou do zajímavých míst připomínajících historii a kulturní bohatství města,“ podotkla místostarostka Krupky Miloslava Bačová.

Provoz bude zajišťovat, stejně jako na zbytku Kozí dráhy, společnost KŽC Doprava, s.r.o. Linka bude nově pravidelně jezdit z Děčína až do Krupky, kde mohou turisté na zastávce Bohosudov pohodlně přejít k lanovce na Komáří vížku a navštívit například Hornickou kulturní krajinu Erzgebirge/Krušnohoří zapsanou na Světovém seznamu UNESCO. Ze zastávky Krupka město to pak budou mít blízko do městské památkové zóny.

V sobotu 21. září, kdy vyjede Podkrušnohorský motoráček z Děčína až do Krupky poprvé, si Klub českých turistů z Krupky připravil pochod hornickou kulturní krajinou Krupská smyčka. Při něm se zájemci budou moci seznámit s terénem východních Krušných hor na Teplicku a také s mnoha historickými i technickými památkami a přírodními zajímavostmi.

Pochod nabídne čtyři pěší trasy různé náročnosti a jednu krušnohorskou cyklotrasu. Sraz je u Sportovní haly v Krupce-Bohosudově, kde proběhne mezi 7. a 10. hodinou prezentace.

Kozinu čekala oprava, koleje nebyly v dobrém stavu. Ale povedlo se.

Kozí dráha, oblast Teplicko | Video: Petr Málek