Podle informací Deníku svou roli v rozhodování komise mohlo sehrát i rozhodnutí děčínských zastupitelů, kteří podpořili vybudování cyklostezky v místě dnešní železniční trati. Kdo by cyklostezku financoval a spravoval, ale zatím není jasné.

První turistické vlaky měly mezi Děčínem a Telnicí podle optimistických předpovědí vyjet už letos v červenci, v horším případě v následujících měsících. Nyní je ale ohrožena i slavnostní jízda, která měla v říjnu připomenout 150 let existence této trati. „Na středečním jednání Centrální komise Ministerstva dopravy požadavek na uvolnění 50 milionů korun pro obnovení traťového úseku Telnice – Děčín-západ schválen nebyl,“ potvrdil informace Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Rozhodnutí resortu mohlo ovlivnit usnesení děčínských zastupitelů z minulého týdne, kdy vyslovili jednoznačnou podporu výstavby cyklostezky. Tento bod přidali zastupitelé do programu jednání až těsně před jeho schválením, materiály dostali takzvaně na stůl.

„Trať je v úseku Telnice – Oldřichov u Duchcova nesjízdná, částečně rozkradená. V úseku Děčín – Telnice je na trati zával,“ popsal problémy náměstek děčínského primátora pro dopravu Jiří Aster (ANO). Cyklostezka by měla sloužit nejen pro turisty jako spojnice Děčína a Krušných hor, ale měla by pomoci vyřešit cyklodopravu i uvnitř města. V současné době totiž nemají cyklisté jedoucí z velkého sídliště v Bynově do centra města zajištěnou žádnou bezpečnou cestu.

Pro náměstka hejtmana Jiřího Řeháka (Spojenci), který obnovení železničního provozu na Kozí dráze prosazuje, bylo usnesení děčínských zastupitelů nepříjemným překvapením. „Je to nepříjemné ze dvou důvodů. Přišlo nečekaně. Navíc Děčín má sám trochu máslo na hlavě. Dívali jsme se do generelu Ústeckého kraje a nikdo s krajem nejednal, že by tam cyklostezka mohla být. Takže není ani zakreslená,“ uvedl Řehák.

Podle Astera se náklady na vybudování cyklostezky pohybují zhruba na polovině nákladů na obnovení železniční trati. Cyklostezka by vyšla daleko levněji, i pokud jde o údržbu. Na celé trati je 47 mostů a 213 propustků, které zčásti vyžadují náročné opravy. Zatím však není vůbec jasné, z jakých zdrojů by cyklostezka měla být zaplacená. Jednou z možností je, že by ji částečně financovala Správa železnic, obce na trati by se ale na nákladech na stavbu musely také podílet. To by mohlo být problematické především pro ty malé, jako jsou Telnice nebo Velké Chvojno, které by si to s ohledem na svůj rozpočet nemohly dovolit.

Kraj v současné době odmítá financovat další cyklostezku na území Děčína. „Děčín je jediné město, v jehož katastru kraj investoval do cyklostezek 200 milionů korun. Jiná města, například Teplice, dostaly nulu. Kraj nyní nemá ambice stavět třetí páteřní cyklostezku v Děčíně, o to se musí postarat samospráva,“ dodal Řehák.

Další pokračování příběhu Kozí dráhy je na programu ve čtvrtek 22. dubna na radě kraje. Ta by měla projednat objednávku víkendové dopravy a je velmi pravděpodobné, že ji schválí. Podle zákona by v takovém případě měla Správa železnic zařídit, aby vlaky na trať mezi Děčínem a Telnicí mohly vyjet. „Vzhledem k tomu, že požadavek dráhou dotčených obcí (viz stanovisko děčínského zastupitelstva) je v rozporu se záměrem ústeckého kraje na obnovení provozu na Kozí dráze, považujeme za nutné podrobit tento předložený záměr provozování dráhy ještě regionální diskusi,“ přiblížil další vývoj František Jemelka z ministerstva dopravy. Optimálním cílem by mělo být podle Jemelky nalezení shody mezi městem Děčín a Ústeckým krajem. Na základě výsledku těchto jednání pak může být záměr opětovně předložen Centrální komisi Ministerstva dopravy k projednání.