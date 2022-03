„Líbí se mi ten šrumec, který tu je. Že je to takové slavnostnější. Měl jsem připravené kamarády, že pojedou taky. Nakonec všichni odpadli, takže jsem jel sám. Fandím obnovení provozu i prodloužení dál do Krupky. Ať využívají tu přírodu, když sem lidi jezdí,“ říká po vystoupení z přeplněného vlaku Vladimír Hloušek z Děčína, který si nenechal ujít první jízdu Podkrušnohorského motoráčku.

Krupka, Novosedlice, Lesní brána. Tam Kozina zatím dále rezaví a zarůstá

První dva víkendy bude mezi zatím konečnými stanicemi pendlovat speciální souprava s čtyřmi vozy. KŽC, který pro Ústecký kraj zajišťuje provoz této turistické linky, se tak snaží pokrýt očekávaný velký prvotní zájem. Původně měl jezdit vlak složený z běžných vagonů v čele s Bardotkou, ten ale nakonec nevyjel. Správa železnic tak těžkou lokomotivu na trať nepustila. „V prvním vlaku jsme přepravili přibližně 500 lidí. Dalších přibližně 200 jsme museli nechat na nástupištích, protože se už nevešli,“ popisuje obrovský zájem o první jízdy ředitel KŽC Bohumil Augusta, který první spoje osobně vypravoval v modré nádražácké uniformě.

O návrat vlaků na Kozí dráhu se snažil především Ústecký kraj, byť se některé obce podél trati, především Děčín, stavěly proti obnově provozu. „Když přijížděl na děčínské nádraží vlak, který následně zamířil na Kozí dráhu, měl jsem hrozně ambivalentní pocity. Na jednu stranu jsem rád, že to jede a přišlo tolik lidí, na druhou stranu nás čeká ještě hodně práce, především na prodloužení Kozí dráhy tak, aby měla smysl turisticky i dopravně,“ říká během první jízdy náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Na zprovoznění dalších částí si budou muset fanoušci železnice pravděpodobně ještě několik let počkat. Jsou totiž ve výrazně horším stavu než úsek mezi Děčínem a Telnicí. Mezi Telnicí a Krupkou bude nutné vyměnit všechny pražce. „Bude potřeba vyměnit celý rošt. To se pohybuje na 15 až 20 milionech za jeden kilometr trati. Dalším problémem je, že na trati je pět přejezdů, na kterých bude potřeba vyměnit zabezpečovací provoz. Jedno přejezdové zařízení vyjde na deset až patnáct milionů korun,“ vyjmenovává jen některé náklady na opravu zbývající části trati oblastní ředitel Správy železnic Martin Kašpar.

Kromě toho je potřeba v dopravnách v Chlumci, v Krupce a v Lesní bráně nutné opravit výhybky a vypořádat se s velkým množstvím mostů. Těch je mezi Děčínem a Oldřichovem 47, k tomu 213 propustků. I ty bude potřeba opravit. Celkové náklady na opravu se tak budou pohybovat ve stovkách milionů korun. „Správa železnic měla povinnost se o trať starat, takže si myslím, že ten tlak na opravu můžeme vytvořit. A věřím, že v řádu několika málo let, třeba dvou, je reálné napojení na Krupku. Napojení Oldřichova a dále Louky a Německa je v řádu pěti až deseti let zcela reálné. Samozřejmě záleží na kondici státu a našem tlaku, který budeme stále vyvíjet,“ dává příznivcům šanci na svezení se i dalším úsekem trati, která loni oslavila 150 let své existence, náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Kozí dráha

byla původně postavena pro převoz uhlí z Podkrušnohoří do přístavu Labi, případně dále na východ. První vlaky na Kozí dráhu vyjely v roce 1871, jezdily tak po ní až do 70. let nákladní vlaky s uhlím do Liberce nebo Šluknovského výběžku. Těžké lokomotivy ale vyjížděly na Kozí dráhu i v čele osobních vlaků, především v zimě, kdy byla trať zapadaná sněhem a velké lokomotivy mohly prorazit cestu. Pravidelní osobní doprava byla na této trati ukončena v prosinci 2007, od roku 2015 po ní nejezdily vůbec žádné vlaky.