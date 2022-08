Až do Jeníkova, bývalého Oldřichova u Duchcova, by měly po Kozí dráze jezdit vlaky. Krajští radní tento týden schválili objednávku na spoje po celé délce této podkrušnohorské trati mezi Děčínem a Jeníkovem.

Na Kozí dráhu mezi Děčínem a Telnicí letos v březnu vyjely první vlaky. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Letos jezdí vlaky pouze do Telnice, další jízdu neumožňuje velmi špatný stav kolejí. Jejich rekonstrukce by ale vyšla na stovky milionů korun, Správa železnic v tuto chvíli s tak velkou investicí do Kozí dráhy nepočítá. Schválit by ji musela Centrální komise Ministerstva dopravy. Ústecký kraj podle schválené objednávky chce poslat vlaky na celou Kozí dráhu již od 1. března příštího roku.