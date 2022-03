Mezi Děčínem a Telnicí po letech pauzy začaly v sobotu s velkou slávou jezdit na Kozině vlaky. V teplické části od Krupky až po Oldřichov turistická atrakce na své oživení nadále čeká. „Je to škoda. Ale třeba se jednou taky dočkáme,“ říkala žena, která u opuštěného nádraží Lesní brána na Teplicku venčila psa. Bydlí v nedalekém Újezdečku, kam motoráčky na Kozině dříve rovněž zajížděly. Nádraží Lesní brána situované na mapě mezi Teplicemi a Dubím pustne. Budova se rozpadá, koleje tu zarůstají, jediná viditelná trasa pro vlaky je zrezivělá. „Tady léta nikdo nebyl. Je to konec světa. Občas si se sem odbočí někdo z nedaleké hlavní silnice užít trocha lásky v autě, ale to je tak asi všechno,“ povídal umouněný muž v potrhaných věcech na sobě na bývalém peronu nádraží. Žije tu jako bezdomovec v jednom z opuštěných objektů.

Kozí dráha se s velkou slávou rozjela. Davy ji vítaly od Děčína až po Telnici

Podobně bez života to vypadá také v další zastávce na trati Koziny, v Novosedlicích. Přejezd u zastávky neopravený. Objekt, který dříve sloužil jako zastávka, využívá soukromník. Aby se sem mohly vrátit vlaky, bude to chtít hodně práce. A především peněz. Ústecký kraj na tom zájem má. „O turistickém potenciálu Kozí dráhy nepochybuji. Cílem je dostat brzy vlaky do Krupky k lanovce, o něco později až do Oldřichova a vytvořit tak funkční turistický a dopravní systém,“ komentuje situaci náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák. Bude to hra s časem a také dostatkem financí.

Jedna ze zastávek by v budoucnu mohla být nově také u Proboštova, kudy vedou koleje. „Pevně věřím, že v dohledné době bude Kozina jezdit v celé délce trati a my se dočkáme i zastávky Proboštov-Přítkov. Zatím jsem šťastný, že se podařilo Kozinu zachránit a zprovoznit alespoň jednu část,“ uvedl místostarosta Proboštova na Teplicku Roman Nešetřil. V sobotu si nenechal ujít obnovení provozu v Telnici. Dojel tam autobusem, který supluje Kozinu z Teplicka.

Železniční trať Děčín hl. n. – Oldřichov u Duchcova je jednokolejná regionální trať. Trať je bez pravidelné osobní dopravy od roku 2007.