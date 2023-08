Dva zloději prokázali při krádeži v Duchcově, že mají opravdu velkou sílu. Při své zlodějské výpravě totiž dokázali během krátké doby přes tisíc kilo železa.

Sběrna. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Vít Černý

Podle mluvčí policie Ilony Gazdošové jeden z dvojice přelezl dvoumetrový plot, aby se dostal do areálu firmy. "Vnikl do neobydlené budovy v rekonstrukci, odkud postupně vynosil kovový materiál o váze 1 170 kilogramů. Tolik kilo železa pak přeházel přes zeď, kde již čekal druhý zloděj, který věci odnášel do nedalekého objektu, aby je tam schoval," sdělila mluvčí.

Další den pak oba materiál prodali ve sběrně za 7 tisíc korun. "Po oznámení krádeže se rozeběhlo vyšetřování. Policisté zajistili ve sběrně vykoupený odcizený materiál, dostal ho zpět majitel. Oba "siláci" ve věku 46 a 58 let byli obviněni z krádeže," dodala mluvčí.

