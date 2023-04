Nedostatek lékařů trápí Ústecký kraj dlouhé roky a v příštích letech se jejich deficit ještě výrazně prohloubí. Velká část lékařů je totiž v předdůchodovém nebo dokonce už i důchodovém věku. Nemocnice se proto musí o lékaře i sestřičky ucházet na velmi konkurenčním pracovním trhu. Aby je přesvědčily k nástupu do konkrétního zdravotnického zařízení, využívají i motivační bonusy. „Lékař, všeobecná sestra, dětská sestra nebo radiologický asistent může při nástupu do pracovního poměru na vybraných odděleních jednotlivých nemocnic získat náborový příspěvek až 500 tisíc korun,“ přiblížila snahy o získání nových zaměstnanců mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Například v Děčíně hledá KZ lékaře na ARO, neurologii nebo chirurgii.

Pozadu nezůstává ani městská nemocnice v Kadani. A to přesto, že má v současné době v některých oborech naplněné stavy. „Přijímáme všechny lékaře, nikoho neodmítáme. Máme například dostatek pediatrů, ale to neznamená, že nové pediatry nenabíráme. Jsme schopni otevřít další ambulance,“ řekl Deníku ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner s tím, že nejpalčivější situace je u anesteziologů a chirurgů.

Kadaňská nemocnice přistupuje k jednotlivým zaměstnancům individuálně. Pro začínající sestřičky mají připravené desítky tisíc korun, pro lékaře pak řádově více. S motivačním bonusem ale nemyslí jen na zdravotnický personál. „Pokud potřebujeme třeba kuchaře nebo lékaře, tak samozřejmě připravíme motivaci i pro ně,“ dodal ředitel nemocnice.

Nemocnice lákají lékaře na benefity. Při nástupu mohou dostat až půl milionu

Nové zaměstnance se snaží přilákat také nemocnice společnosti Penta Hospitals CZ v Roudnici nad Labem. „Nemocnice Roudnice nad Labem proto nabízí své vlastní náborové příspěvky sestrám 150 tisíc korun v rozmezí dvou let a v případě potřeby bychom zvažovali i možnost zavedení podobných příspěvků pro lékaře,“ uvedl mluvčí společnosti Vladimír Podrácký. Roudnická nemocnice patří, stejně jako vydavatel Deníku Vltava Labe Media, společnosti Penta.

Podle Podráckého má roudnická nemocnice v současnosti v zásadě dostatek zaměstnanců, ale potýká se s obecným nedostatkem lékařů v některých oborech. „Lékařům, stejně jako sestrám, nabízíme v Roudnici příspěvek na bydlení i pomoc při hledání bydlení. V tomto směru se nám v minulosti osvědčila i spolupráce s městem,“ připomněl Podrácký s tím, že se nemocnice snaží pracovat už se studenty medicíny tak, aby po skončení školy zamířili právě do této nemocnice, která má akreditovaná pracoviště na interně a gynekologicko-porodnickém oddělení.

Závazek páce v kraji

Pomoci se získáváním lékařů se snaží také kraj, který vypsal stipendia pro studenty lékařských fakult. Ti si mohou přijít během studia až na 50 tisíc korun ročně, pokud se zavážou po dostudování pracovat v Ústeckém kraji. Závazek platí na tolik let, na kolik dostali stipendijní podporu. Pokud například stipendium čerpali po celých šest let studia, musí pracovat v Ústeckém kraji po skončení vysoké školy alespoň šest let. Hejtmanství se tak snaží reagovat na to, že řada absolventů zůstává tam, kde studovali.

Kromě peněz se snaží motivovat nové zaměstnance i zajištěním bydlení. Například Krajská zdravotní, která působí v největších městech Ústeckého kraje, na tom spolupracuje s jednotlivými samosprávami. V Kadani pak mohou nabídnout městské byty, případně na krátkodobé bydlení ubytovnu. „Výhledově připravujeme výstavbu rodinných domů na pronájem, které budou ve vlastnictví nemocnice. A vlastníme také několik bytů,“ popsal bytovou situaci ředitel nemocnice v Kadani Hossner.