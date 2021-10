Po úspěchu koalic Spolu a Pirátů se Starosty ve sněmovních volbách se bude v Praze velmi pravděpodobně „přepřahat“. Vítězové by už chtěli do Strakovy akademie, chtěli by převzít kormidlo nad Českou republikou a rádi by viděli rychlé balení kufrů Andreje Babiše. Spekulace, zda podobné zemětřesení nenastane také v Ústeckém kraji, se rychle objevily také v regionu. Krajská vláda hnutí ANO, Spojenců pro kraj a ODS je ale popírá, koalice v Ústeckém kraji prý bude ve stejném složení vládnout dál.

Po výsledku „velkých“ voleb by si sice část členů ODS, TOP 09 či Starostů a nezávislých možná přála odpoutat se v kraji od ANO, změny na krajské úrovni však podle zástupců vládnoucí koalice nejsou aktuálně na stole. „Nic se nechystá, o žádných změnách nejednáme. Pracujeme ve stejném složení dál,“ potvrdil náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Podobně se vyjádřili také zástupci Spojenců pro kraj. „Nejednáme o tom, nic jsem nezaznamenal,“ uvedl krajský radní Michal Kučera (TOP 09).

„Změny na kraji se nechystají, o konci koalice nejednáme. Výsledky celostátních voleb nemají na situaci v kraji vliv,“ dodal lídr Spojenců pro kraj Jiří Řehák.

Spekulace zaskočily hejtmana Jana Schillera (ANO). „Nic takového jsem nezaznamenal. Koalice funguje, není potřeba ji měnit a pevně věřím, že bude fungovat i dál. Její rozvrat si přejí stále stejní lidé, kteří to pořád zkouší,“ uvedl pro Deník.

Není ale tajemstvím, že řada členů stran, které nyní uspěly v parlamentních volbách, by, pokud by to bylo možné, raději s ANO ani v kraji nevládla. Že by mohlo dojít po volbách ke změně, někteří doufají, některým členů těchto stran vadí například kauzy spjaté s tímto hnutím. Po jiném uspořádání krajské vlády například dlouhodobě volají nyní opoziční Starostové a nezávislí. „Stát se může cokoli, jsme připraveni jednat. Kraj už je velký region, provázaný více s celostátní politikou,“ uvedl jejich lídr v minulých krajských volbách Filip Ušák.

Podle některých může být podpora od vlády do kraje, například finanční, pokud je hejtman z jiné partaje než premiér, mnohem nižší. „Určitě to souvisí. Pokud je u nás ve vedení kraje ANO a ve vládě bude někdo jiný, může mít kraj menší podporu,“ poznamenal Ušák.

Oponenti hnutí ANO připomínají například situaci z Brna, kde při volbách do vedení města sice zvítězilo ANO, na vládě se ale dohodlo ODS s jinými subjekty. Andrej Babiš pak dohodu označil za obrovský podraz na voličích a měl se nechat slyšet, že ze státního rozpočtu na velké brněnské projekty nepřijdou peníze.

Hejtman Schiller s tím, že by bylo překážkou, pokud je hejtman a premiér z jiné strany, nesouhlasí. „Věřím, že podpora pro kraj bude stejná, i když by byl ve vládě někdo jiný. Máme rozjetých hodně projektů, věřím, že vláda bude v tomto rozumná,“ uvedl první muž kraje.

Ani další lídři koaličních stran se neobávají, že by podpora byla nižší, už teď ji totiž nepovažují za nijak velkou. „Nezaznamenal jsem nyní nějakou velkou podporu. Ale je samozřejmě výhodné, když je hejtman z vládní strany, například kvůli kontaktům na vládu a podobně. Ale nebojím se toho, že by kraj nějak strádal, pokud bude premiér a hejtman z jiné strany,“ zmínil Řehák. „Žádné velké podpory, alespoň v oblasti, kterou mám na starosti, a to jsou sociální témata, jsem si nevšiml. V sociální oblasti je podpora současné vlády mizivá. Takže doufám, že se to naopak zlepší,“ doplnil Kulhánek.

Politici upozorňují, že o krajské vládě rozhodují krajské volby, nikoli celostátní. A počty mandátů po těch minulých v Ústeckém kraji jsou zřejmé. V 55členném zastupitelstvu je nutná většina 28 hlasů. Současná koalice ANO, ODS a Spojenců pro kraj má 29 hlasů. Pokud by se chtěli osamostatnit ODS, Spojenci pro kraj, Starostové a nezávislí a přibrali ještě Piráty, měli by v součtu 25 hlasů. Oslovit by tak museli SPD, což nepřipouštějí, nebo Lepší sever, se kterým se jim také spolupracovat příliš nechce.