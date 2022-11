„Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje připravily osvětovou akci v prostorách nemocnic a také ve dvou obchodních centrech,“ informovali zástupci KZ s tím, že zájemci si budou moci odnést tištěné materiály.

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje Odhal své aneuryzma k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě (aneuryzmatu). „Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou výduť odhalí,“ upozorňuje Krajská zdravotní.

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci cestou e-mailového kontaktu na adrese kcc.mnul@kzcr.eu.

Osvětová akce o mrtvici v pondělí 31. října



Ústí nad Labem

Atrium Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 10.00 – 13.00 hodin, OC Forum 9.00 – 13.00 hodin (také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, sanita a ukázky resuscitací, první pomoci)



Most

OC Central Most 9.00 – 15.00 hodin (s přestávkou 12.00 – 13.00 hodin)



Děčín

Neurologické oddělení Nemocnice Děčín, pavilon C (budova staré interny) 13.00 – 14.30 hodin stánek, poskytování informací a letáků o CMP



Teplice

Urgentní příjem Nemocnice Teplice, přístavba pavilonu F – stanoviště s poskytováním informací a letáků o CMP



Chomutov

Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov – informační stánek bude umístěn v předsálí neurologické jednotky intenzivní péče (budova D, 3. nadzemní podlaží) a neurologické ambulance (budova B, poliklinika) – k dispozici budou informační letáky a brožury o cévní mozkové příhodě, jejích příznacích, co dělat při jejich vzniku a také jak mrtvici předcházet



Litoměřice

Neurologické oddělení Nemocnice Litoměřice, před ambulancí (pavilon B, 1. nadzemní podlaží) a na oddělení (pavilon E, 4. nadzemní podlaží) budou k dispozici informační letáky o CMP



