Od tragické exploze na dole Nelson v Oseku uplynulo už 88 let

Připravujeme ze sobotní akce reportáž, podívejte se zatím na malou ochutnávku, jak to tam na fotbalovém hřišti v sobotu vypadalo. "Jsem ráda, že se to mohlo uskutečnit. Zástupci Krampusáků nás oslovili, zda by tu akci mohli udělat, hledali vhodné místo a naše fotbalové hřiště jim přišlo vhod. Děkuji všem, kteří přišli," okomentovala sobotní akci starostka Jana Syslová.