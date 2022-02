Listí ze stromu mitragyna speciosa, z něhož se kratom vyrábí.Zdroj: Thehealingeast, WikipediaVáclav si pochvaluje jejich účinky proti bolesti, které docenila i jeho matka. Ale i povzbuzující efekt. Příliv energie i relaxační účinky na kratomu velebí i 23letý Tomáš G. z Lounska. Navrch se mu prý díky látce zlepšila imunita. „Od pravidelného užívání jsem už nevěděl o chřipce, rýmě a dalších onemocněních,“ tvrdí Tomáš G.

Experti ale varují, že je kratom rizikový. I proto, že kvůli unikátnímu obsahu alkaloidů nemá žádné standardizované vlastnosti a ve větších dávkách má opinoidní účinky. Ani jeden muž z regionu negativní účinky nezaznamenal, necítí se ohroženi ani závislostí. Kratom si můžou pořídit přes e-shopy, odnedávna i v automatech včetně toho na ulici v Ústí nad Labem. Jenže možná už letos kratom v Česku zakážou. Na Slovensku je na seznamu ilegálních látek už od loňského roku. A i v tuzemsku funguje v „šedé zóně“. Protože ho nikdo v Evropské unii neschválil jako potravinu, jeho nabízení může postihovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Čeští distributoři to obcházejí tím, že kratom uvádějí na trh jako sběratelský předmět.

Po konopí i kratom. Další spornou látku si můžou pořídit z automatu i děti

Ještě loni plánovala expertní skupinu ke kratomu a k dalším novějším látkám na trhu národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová. Teď ji na postu vystřídal Jindřich Vobořil. „Zatím se seznamuji s agendou a řeším rozpočet,“ říká. „V průběhu tohoto roku zkusíme vydat doporučení ke všem těmto typům látek a začneme o tom jednat,“ dodává. Svůj názor ale má. „Nejsem pro to, aby tyto typy látek byly v tvrdě prohibičním modu. Jsem připraven podpořit regulovaný přístup,“ uvádí Vobořil. Ovšem s tím, že kolem kratomu jistě budou znít i jiné hlasy, volající po úplném zákazu. Tak skončila v uplynulých letech už celá řada látek s i jen mírným psychotropním účinkem.

Vobořilovi se každopádně nelíbí současná podoba obchodu s kratomem jako se suvenýrem. „Je to látka k orálnímu užití, která má účinek psychotropního charakteru. Tak se má prodávat za podmínek jako potraviny, lék, nebo třeba alkohol či tabák,“ míní koordinátor.

Jako možnosti regulace uvedl prodej od 18 let nebo v určitém typu prodejny i patřičné zdanění. Jak upozorňuje, zákonné ukotvení kratomu je i v zájmu obchodníků. „Nemyslím si, že ten byznys nechává represivní složku klidnou. Můj tip je, že už se schyluje k tomu, aby za to někoho pozavírali,“ varuje Vobořil.

Obchodník: Regulace vyčistí trh

Pro regulaci kratomu je překvapivě i Daniel Katanik, který v Česku provozuje velkou distribuční firmu s kratomem. „Chtěli bychom prodej jen od 18 let, zákaz všech automatů i dnes zavedený prodej ve večerkách. Měl by být jen ve specializovaných e-shopech a prodejnách,“ pléduje Katanik z firmy Real Kratom. Podle něj by regulace pomohla také vyřešit otázku kvality kratomu. Podle jeho odhadu je v Česku až tisíc prodejců této látky, řada z nich balí kratom pochybné kvality za nevyhovujících hygienických podmínek. „Každý by musel předkládat s každou šarží testy na těžké kovy, bakterie, salmonelu,“ přeje si Katanik.

Podle něj je v tuzemsku až 20 tisíc uživatelů kratomu, možná i víc, a prohibice by nebyla řešením. „Černý trh by byl obrovský a to by nebylo dobře. Zničilo by to kvalitu, bůh ví, co by se tady prodávalo. Mohla by do toho být přidávána chemie, horší látky,“ tuší prodejce. Pokud by české úřady kratom pouze regulovaly, Katanikově firmě by to spíš pomohlo, vyčistilo by to trh. „My stavíme na kvalitě, máme provozovnu na balení, jak má být,“ tvrdí prodejce. A když kratom zakážou? „Budeme se snažit o změnu. Například v Thajsku, kde ho zakázali, ho o rok později zase povolili. Myslím si, že se i na Slovensku do dvou let vrátí do legality,“ věří Katanik.