Společně ji vytvořili historici Vladimír Kaiser, Petr Karlíček a Jiří Preclík. Základ publikace tvoří snímky bývalého ústeckého fotografa a kněze Rudolfa Jenatschkeho. Ten díky svému společenskému postavení mohl zachycovat i vojenské fronty.

Pracovníci ústeckého archivu a muzea nedávno našli velké množství jeho fotografií, na nichž zachycuje severozápadní Čechy v letech 1907 až 1945. Všechny dochované snímky se do knihy nevešly. „Pokud by byl o tuto knihu velký zájem, mohla by následně vzniknout rozšířená verze, v níž by byly další fotografie,“ sdělil Karlíček.