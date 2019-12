Z klenotnictví zmizely věci za 15 milionů korun, žena za odhození zabitého miminka do kontejneru dostala 15 let vězení. To jsou dva největší kriminální případy, které v právě končícím roce otřásly Teplickem. Kriminalisté vyšetřovali také několik sebevražd na kolejích, zejména v Proboštově.

Klenotnictví Provazník v centru Teplic vykradl během jedné březnové noci 52letý muž. Odnesl si šperky a hodinky v hodnotě 15 milionů korun. Policisté ho dopadli hned v následných dnech, od začátku s nimi ale nekomunikoval. Hovořily však proti němu důkazy zajištěné na místě činu. Pro majitele obchodu to byla velká rána, protože klenotnictví se stalo terčem lupičů už o pár měsíců dříve. Než se vzpamatoval, musel opět volat policii. Pachateli se podařilo vlézt do objektu, i když byl pod elektronickou ochranou. „Zabezpečovací zařízení vyřadil z provozu. Na místě za sebou zanechal dost stop. Na útěku nebyl dlouho. Podařilo se také zajistit všechny odcizené věci,“ uvedla tehdy k případu mluvčí policie Šárka Poláčková. Za mříže ho poslal soudce Miroslav Čapek.

Na patnáct let do věznice s ostrahou poslal v květnu Krajský soud v Ústí nad Labem 30letou Boženu S. z Teplic, která loni v dubnu v teplických Řetenicích zavraždila svého čerstvě narozeného chlapečka. Novorozence porodila doma v koupelně do vany, následně ho zabalila do pytle s odpadky a hodila do kontejneru na sklo ve Zrenjaninské ulici. Těhotenství před ostatními tajila.

„Otřesný případ. Pamatuji si na to. Celou noc tu celé okolí prohledávali policisté,“ vzpomínal František Šimon ze sousedního domu.

Ženě hrozilo 15 až 20 let za mřížemi nebo výjimečný trest. „Patnáctiletý trest je v tomto případě na samé spodní hranici trestní sazby. Obžalovaná se doznala, svého jednání litovala, současně nebyla nikdy soudně trestaná a v okolí byla hodnocena vždy jako dobrá matka,“ uvedla k výši trestu soudkyně Kamila Krejcarová.

Úsek smrti

Bilance sebevražd na Teplicku za letošní rok čítá desítku případů. Některé se staly na kolejích. Jako ta v srpnu mezi Teplicemi a Proboštovem. K tragické nehodě, kterou dobrovolně zavinila žena z Teplic, došlo v místě za Zahradnictvím Dvořák před přejezdem v ulici Emílie Dvořákové. Jde o úsek na kolejích, který je mezi strojvůdci právě s ohledem na počet takovýchto tragédií označován jako trať smrti. V minulosti se zde stalo už hodně podobných nehod. I s účastí mladých lidí, kteří si tu vstoupením do kolejí vzali dobrovolně život.

K takové nehodě zde došlo v květnu letošního roku, kdy téměř 90letého muže přejel rychlík. Ležel v kolejišti a čekal na vlak. „Pro strojvedoucího je taková věc nejhorší, když je to poprvé. Znám kolegy, kteří poté hned skončili. Jiní se otřepou a jezdí dál. Já když jsem v minulosti měl auto na přejezdu, tak jsem šel hned za dva dny znova do práce. Musel jsem, nic jiného mi nezbývalo,“ svěřil se Ivo Valášek, který řídí vlaky už přes 30 let.