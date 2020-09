„Může to tak být. Senioři patří do ohrožené skupiny lidí v ohledu k onemocnění Covid-19. Řada se jich nemoci bojí. Proto omezují pohyb na veřejnosti. Tím pádem jich není tolik okradených,“ zmínil mluvčí policie Daniel Vítek. Právě krádeže v policejních statistikách na Teplicku zaznamenaly oproti loňsku největší, 15procentní úbytek.

Pozornější jsou senioři nyní také v tom, koho si pouštějí do bytu. Třeba Miluše Grofová přes svůj práh nepustí nikoho. „Nechci, aby mi sem někdo ten vir donesl,“ řekla. Přiznala však, že vloni se návštěvě, která se jí u dveří představila jako odečítač elektřiny, vůbec nebránila. Že by to mohla být i falešná identita, za kterou by se ukrýval zloděj, ji nenapadlo.

Na stejné úrovni jako vloni zůstala ve srovnávacích policejních tabulkách trestná činnost v oblasti vloupání do objektů. Ať už se jedná o byty, rodinné domy nebo třeba restaurace. Přitom letos v době nouzového stavu, vyhlášeného státem na jaře kvůli epidemii, hrozily zlodějům za vloupání mnohem přísnější tresty. Své o tom ví například 26letý Karel Vosáhlo ze Zabrušan. Za jeho jarní vloupání do domu v Hrobu mu u soudu hrozilo až 8 let vězení. Nakonec mu ale soudce Miroslav Čapek určil mnohem příznivější trest – dvouletou podmínku.

„Přihlédl jsem k tomu, že se jednalo o první takový trestný čin dotyčného. Přiznal se k tomu. Navíc v domě nic neukradl. Podmínku přijal,“ komentoval soudce své rozhodnutí.

Nouzový stav, kdy většina lidí seděla doma, se pravděpodobně projevil i v krádežích mezi spolupracovníky na pracovišti. Těch ale i tak bývá ročně jen pár desítek.

Triky podvodníků kvůli pandemii koronaviru ale neustaly. Útočí na lidi například přes jejich zdraví. Mimo jiné lidem jménem Státního zdravotního ústavu nabízejí různé běžně dostupné preparáty se slevou, pokud jim odpovědí na pár otázek. O tom, že jde o podvod, svědčí slova šéfky ústavu Heleny Kazmarové: „Neprodáváme spotřebitelům žádné doplňky stravy, naším posláním je naopak ochrana zdraví veřejnosti.“

Na pocit bezpečí byla zaměřena část dotazů v letní webové anketě Deníku nazvané Jak se u vás žije. Vyplynulo z ní, že bezpečně si na Teplicku připadá 60 procent lidí. Polovina z nich nicméně v posledních čtyřech letech volala k nějaké události policii. Lidé na Teplicku rovněž v anketě uvedli, že by chtěli zpřísnit tresty za přestupky a trestné činy (74 %). Taky omezit bezdomovectví (49 %) a zvýšit počet policistů v ulicích (55 %).

K mírnému poklesu kriminality došlo letos i v dalších okresech napříč Ústeckým krajem. A to ve všech oblastech.