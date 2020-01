Myslivci v regionu varují: Zbytkem vánočního pečiva zvěři v lese spíše ublížíte

Igelitová taška plná všeho možného, co doma o Vánocích někdo nesnědl, se válela v prosetickém lese kousek od cesty nad hlavní silnicí z Teplic do Prahy. Mezi zbytky jídla byly vanilkové rohlíčky nebo nakrájená veka na chlebíčky. Někdo to sem přinesl nejspíše v dobré víře, že v zimě přilepší lesní zvěři. Myslivci ale zuří. „Tohle nám nedělejte, tímto zvěři naopak ublížíte,“ vzkazují lidem s podobnými úmysly. Před takovým krmením varují i koňáci.

Krmelec. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Martin Singr