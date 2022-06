Lidl by byl třetí větší market v Krupce. „Je tu už Penny, které stojí hned vedle Tesca v Unčíně. Jestli nový obchod bude v kasárnách, tak to bude asi spíše pro lidi ze středu Krupky, Bohosudova a částečně i pro sídliště Nad Plovárnou,“ poznamenala Lenka Beštová z Krupky. Sama jezdí nakupovat do Tesca. „Jezdím z Vrchoslavi, ten kousek autem do Unčína už mě nevytrhne. Jsou určité věci a sortiment, které tam kupuji, jsem na to zvyklá. Do Lidlu případně někdy pojedu nakoupit, asi to bude o zvyku, a jestli mě tam něco zaujme,“ dodala.

Větší obchod v lokalitě chybí

Nová obchodní zóna má vyrůst nedaleko křižovatky ulic Koněvova a Alejní, naproti parku Herty Lindnerové.

Podle Romany Slánské, která bydlí kousek nad krupským stadionem, v této lokalitě větší obchod chybí. „Většinou nakupuju v Teplicích po cestě z práce, protože v naší části Krupky vlastně kromě vietnamské prodejny vůbec nic není. V Maršově v Krupce jsou Penny a Tesco hned vedle sebe, ale to je pro starší občany Krupky dost z ruky, jezdí tam autobusem,“ řekla Slánská.

Stavba je v souladu s územním plánem. Podle něj jsou vytipované pozemky určené pro bydlení, občanskou vybavenost a stavby pro obchodní činnost, ubytování, stravování a sport. Podle katastru nemovitostí jsou pozemky v majetku společnosti JTH teplického developera Jaroslava Třešňáka.

Další prodejna Lidl na Teplicku

Společnost Lidl v posledních měsících rozšiřuje svoji působnost na Teplicku. Na konci loňského roku otevřela prodejnu v Galerii Teplice. Před dokončením je nový market v teplické části Prosetice. Stavba v Krupce má být vzhledově podobná jako v případě ostatních prodejen tohoto obchodního řetězce.

„Při stavbě našich nových prodejen se vždy soustředíme především na zákazníky, kterým chceme nabídnout komfortnější nakupování od začátku až do konce jejich návštěvy,” uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Lidé se k plánované stavbě mohou vyjádřit ve zjišťovacím řízení, které zveřejnil ústecký krajský úřad. Termín pro případné připomínky je do 1. července letošního roku.

„Cílem zjišťovacího řízení je stanovení, zda uvedený záměr bude předmětem posuzování podle zákona. V kladném případě pak upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí,“ zmínila vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Irena Jeřábková.