Zmizelé stoly z „pinčesárny“ a zabarikádování lyžařského areálu na Komárce. To jsou zatím nejviditelnější důsledky závažných sporů, které už dlouhé měsíce ochromují fungování tělovýchovné jednoty v Krupce. Jejím hospodařením se zabývá kriminálka, státní zastupitelství i soud.

Sportovcům zatápí předseda jednoty Miroslav Brožek mladší, zvolený v srpnu 2021. Ten si stěžuje na disciplínu šéfů oddílů jednoty. Nedokázal z nich prý dostat seznamy členů ani příspěvky, zato se mu na stole hromadily faktury za elektřinu a další položky. „Bylo věnováno mnoho energie do pokusů o jakoukoliv dohodu. Padlo mnoho slibů,“ rekapituloval Brožek jednání se sportovci na Facebooku.

Jediná dohoda, ke které ale podle něj došlo, bylo spolčení předsedů oddílů proti němu. A složenky stále chodily a chodily. „Po finanční stránce vznikla spolku škoda přesahující dva miliony korun,“ tvrdí Deníku Brožek, který kvůli podezření na zpronevěru i další trestné činy v lednu podal trestní oznámení teplickému okresnímu státnímu zastupitelství.

Souběžně Brožek funkcionáře z jednoty povylučoval a oddíly zrušil. Sportovci kontrovali tím, že Brožka letos v lednu odvolali. O tom, kdo má nyní vlastně za jednotu jednat, se přou právníci. Věc podle informací Deníku aktuálně řeší Vrchní soud v Praze.

Sportovci: Musíme neustále řešit jeho ataky a naschvály

Ping-pong se v Krupce hraje v budově města zvané „pinčesárna“ a dříve hrál také naproti v sídle jednoty. Brožek v březnu pravděpodobně odnesl z pinčesárny stoly do sídla jednoty, kam zároveň znemožnil oddílu přístup. O věc se zajímala i kriminálka. „Napůjčovali jsme si jiné stoly, doteď fungujeme v provizoriu,“ rekapituluje trenér tenisového oddílu Marek Vaniš, jak se ping-pongáři zařídili.

Ping-pongáři si zároveň po zrušení oddílu Brožkem založili nový. „Mně přijde, že je samozvaný král, že si myslí, že může všechno,“ vadí Vanišovi na Brožkovi. O tom, proč si počíná tak radikálně, se Vaniš jen dohaduje. Připouští ale, že si Brožka jako svého předsedu dříve sami zvolili.

Podle Gustava Vlacha, předsedy lyžařského oddílu, se předsednictví v jednotě v roce 2021 nikdo jiný nechtěl ujmout. A sportovci očekávali, že když zvolí mladého člověka jako Brožek, dopadne to dobře.

Dnes si ale i Vlach stěžuje na to, že je Brožek nekomunikativní a počíná si zvláštně. Nahoře na Komáří hůrce na jaře vyměnil zámky stejně jako dole v sídle jednoty. Lyžaři se tak do objektů nyní nedostanou. K tomu, co Brožek na Komárce aktuálně dělá, má předseda řadu výhrad. „Nemá oprávnění jezdit s vleky, neumí je připravit na zimu,“ upozorňuje například Vlach.

Brožek také nahoře nedávno zřídil trail pro kolaře, čili vykopal na sjezdovce nahrubo křivolakou cestičku, kde můžou cyklisti trénovat jízdu v terénu. Učinil tak na cizím pozemku a kdosi skoro obratem cyklotrail zase zlikvidoval. Vlach o tom moc neví. „On dělá všechno sám, bez našeho vědomí, nevíme vůbec nic,“ konstatuje předseda lyžařů.

Funkcionářům berou spory s Brožkem energii. „Bohužel místo toho, abychom se sportem bavili a užívali si pohybu, tak musíme neustále řešit jeho ataky a naschvály. Místo toho, abychom se ve svém volném čase věnovali rodinám, tak obcházíme právníky a bráníme dříve tak automatické věci, jako je provozování našeho sportu a hraní soutěžních utkání,“ uvedli sportovci na Facebooku.