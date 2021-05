O prodeji 8 samostatných pozemků rozhodovalo zastupitelstvo v pondělí 10. května opakovaně, protože původní záměr ze září loňského roku zastupitelé hned na dalším jednání v listopadu revokovali. Opozice ho totiž napadla jako kontroverzní a netransparentní. Vedení města proto pro opakování prodeje zvolilo obálkovou metodu, která měla jako jediné kritérium pro vítězství nejvyšší cenu. Radnici přišlo 189 nabídek na odkup.

Město pro zájemce stanovilo na základě znaleckého posudku jako nejnižší cenu 315 korun za metr čtvereční. Nejvyšší nabídka v obálce u jednoho z pozemků byla 1 507 korun. U dalších sedmi parcel byla nejvyšší většinou okolo tisíce korun za metr čtvereční.

Otevírání obálek a sestavení pořadí trvalo při pondělním jednání zastupitelstva přes čtyři hodiny. Komisí sestavené pořadí pak schválili zastupitelé během pár minut. „Jsem rád, že to tentokrát dopadlo ke spokojenosti všech,“ komentoval po hlasování starosta Krupky Zdeněk Matouš (ČSSD).

Spokojená s formou prodeje odcházela z jednání opoziční zastupitelka Miloslava Bačová (Zdravá Krupka). „Proběhlo to transparentně. Takto by to mělo být se vším, co se tu projednává,“ řekla.

Na ještě nezasíťovaných pozemcích mají v budoucnu vyrůst nové rodinné domy. Rozparcelovaná louka v Unčíně je veliká kolem 10 tisíc metrů čtverečních. Podle opozice si parcely původně rozdělilo mezi sebou pár lidí se vztahem k lidem blízkým zaměstnancům radnice. Navíc to mělo být za nevýhodnou cenu pro město. Jeden pozemek by podle původního návrhu přišel zhruba na čtvrt milionu korun. „V sousedství se podobně velké parcely v minulosti prodávaly za 1 milion 690 tisíc,“ srovnala při loňském projednávání Bačová s tím, že jde sice o zasíťovaný pozemek, ale i tak je to obrovský rozdíl.

Původní zájemci měli navíc o možném odkupu vědět už v době, kdy záměr ještě nebyl oficiálně zveřejněn na úřední desce. Jak se o prodeji dozvěděli, nedokázal nikdo z nich novinářům vysvětlit. „Jako město jsme postupovali podle zákona. Jestli někdo tvrdí, že jsme udělali nějakou chybu, ať nám to dokáže,“ řekl starosta.

Případné překročení zákona může zjistit policie, která se případem údajně podezřelého a zrušeného prodeje zabývá. „Obdrželi jsme podnět k prošetření dané věci, zda nedošlo ke spáchání protiprávního jednání. Zabýváme se tím, šetření nebylo ještě uzavřeno,“ konstatoval v pondělí 10. května mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Krupští zastupitelé nakonec původní záměr prodeje v listopadu loňského roku zrušili. S návrhem do jednání přišlo sdružení Krupka naše město. „Veřejnost má evidentně pochyby o transparentnosti prodeje pozemku. Jak s ohledem na cenu, tak i okruh kupujících. Pokud celý proces vzbuzuje takové kontroverze, je v zájmu důvěryhodnosti lepší celý prodej zrušit a případně jej uskutečnit znovu od začátku,“ odůvodnil tehdy rozhodnutí místostarosta Rostislav Kadlec.

Pozemky o celkové rozloze přibližně 10 tisíc metrů čtverečních



Původní prodej (posléze revokovaný) - září 2020

Cena 250 korun za metr čtvereční

Odhadem by do městské pokladny putovalo 2,5 milionu korun

Opakovaný prodej, obálkovou metodou – květen 2021

V průměru 1 120 korun za metr čtvereční

Odhadem do městské pokladny poputuje 11 milionů korun