„Dotyčný zareagoval na inzerát na sociální síti, který nabízel investice do kryptoměny. Ozvali se mu muž a žena s cizím přízvukem. Vyzvali ho k nainstalování programu na vzdálený přístup do jeho osobního počítače,“ líčila začátek podvodu vedoucího k milionovému lupu mluvčí teplické policie Ilona Gajdošová.

Co potřebovali, to zloději měli. Získali si důvěru své oběti. Ten jim pak dobrovolně s vidinou snadného zisku poskytoval ověřovací přístupové kódy, čímž se dostali vzdáleně do jeho internetového bankovnictví.

„Zde již za asistence důvěřivého muže prováděly převody peněz na různé účty. Celkem takto převedli kolem milionu korun. Poté s poškozeným přestali komunikovat,“ podotkla mluvčí. Výsledek: teď muž nemá své úspory ani kryptoměnu. Případ už řeší kriminálka.

Postrach Bílinska skončil po poslední krádeži v policejních poutech

V souvislosti s teplickým případem policisté varují občany, aby v žádném případě neumožnili neznámým lidem instalaci programů se vzdáleným přístupem do svého počítače. „Nikomu neposkytujte přístupová hesla a kódy do internetového bankovnictví. Vždy se v těchto případech jedná o podvodné jednání,“ nabádá Gajdošová z teplické policie.

Pokud občan nabyde dojmu, že se dostal do hledáčku podvodníka, měl by o tom informoval policii buď na krizové lince 158 nebo přímo na jakékoliv policejní služebně. Důležité je v těchto případech neváhat, problém rychle nahlásit a shromáždit co nejvíce případných důkazů. Ty by mohly vést k odhalení pachatele a navrácení pozbytých peněz. Může se jednat o nahraný hovor, případně jakoukoliv jinou komunikaci s pachatelem.

Kryptoměna je typ virtuální měny využívající ke své výrobě i k platebním transakcím síť počítačů individuálních uživatelů, kteří dávají k dispozici část výkonu svého počítače připojeného k internetu. Virtuální měna v tomto případě znamená, že jednotky kryptoměny existují pouze jako zápis v této síti, nikoliv jako bankovky nebo mince.