Byl to jeden z jeho aprílových žertíků. Ti, co pomalu přecházeli, čímž zbytečně podle Kubery brzdili provoz především v centrech měst, dostali pokutu od policie. Tak to podle teplického šibala mělo vypadat v praxi. Od návrhu, se kterým šel ten den také do sněmovny, si sliboval zrychlení provozu ve městech.

OBRAZEM: Kubera nebyl pouze politik, dokázal si dělat legraci ze všedního života

Pro svůj experiment ověření zákona v praxi si Kubera v roce 2009 vybral přechod na Benešáku v centru Teplic, který se dá zvládnout za průměrných pět vteřin. Dnes už zesnulý dlouholetý primátor a senátor měl svůj aprílový žertík dotáhnutý k dokonalosti. Z kapsy vždy vytáhl tabulku s koeficienty, kde měl časy reálného přecházení v závislosti na věku chodců. „Je jasné, že staří lidé nemohou přeběhnout po zebře silnici ve stejné rychlosti jako třeba student průmyslové školy,“ argumentoval nad svým plánem.