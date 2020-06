Ve vitríně v klubové restauraci bude u fotografie vystavená raketa, se kterou hrával. Klubu ji věnovala rodina, podobně jako dres a další věci, které bývalého primátora a senátora charakterizovali. Chybět tam nebude ani popelníček s cigaretou a také hrníček na kávu. Právě o tu se svými vrstevníky o sobotách sváděl tenisové souboje.

„Byly to čtyřhry. Jsme přecijen už starší pánové, tak abychom se příliš nehonili,“ směje se Michael Lerch, který Kuberovi dělal řadu let osobního trenéra. „Když mezi nás před lety přišel, příliš to s raketou neuměl. Ale jak pravidelně chodil hrát, tak se zlepšoval. Byl to vyloženě síťový smečař,“ dodal muž, který stojí za instalací vzpomínkového místa v tenisovém klubu na Letné.

Na počest svého čestného člena uspořádali jeho kamarádi o uplynulém víkendu Memoriál Jardy Kubery. Pozdravit je sem kromě stávajícího primátora Teplic a novopečeného senátora Hynka Hanzy přijela také Kuberova manželka Věra.