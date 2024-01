U Aquacentra v Teplicích by se měl změnit prostor před vstupem do haly. Podle vedení města na to je v rozpočtu připraveno 40 miliónů korun. "Chceme zlepšit příchod k areálu. Změna se dotkne také parkovacích ploch," zmínil na tiskové konferenci v začátku roku primátor Teplic Jiří Štábl. Právě na setkání s novináři představil největší investice města. V případě Aquacentra zmínil primátor ještě práce na úpravě zdroje vody pro bazény.