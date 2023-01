Soudy prověřují stížnosti na kupčení a cenzuru při volbách v Teplicích a Moldavě

Ústecký krajský soud obdržel 23 návrhů na neplatnost hlasování v opakovaných volbách v obci Moldava. Všechny podněty k prošetření průběhu hlasování se týkají vyškrtnutých voličů ze seznamu. Senát by měl rozhodnout o jednotlivých stížnostech do druhého týdne v únoru. Volby by se případně mohly opakovat i v Teplicích.

Soud musí nejprve zhodnotit, zda jde skutečně o volební stížnost a zda jí něco nechybí. Mluvčí krajského soudu Veronika Suchoňová řekla, že dvacetidenní lhůta na vyřízení návrhu běží ode dne jeho podání v případě, že je v pořádku. „Pokud soud zjistí nějaké procesní vady, vyzve navrhovatele k doplnění a doba se počítá až od podání doplněného návrhu,“ zmínila mluvčí. Opakované volby se na Moldavě konaly 7. ledna na základě rozhodnutí krajského soudu po řádných komunálních volbách v září loňského roku. Starostka tam tehdy nechala vyškrtnout ze seznamu voliče, kteří podle ní v obci nežijí a jejich přihlášení na obci je pouze účelové právě kvůli volbám. Předseda volební komise ale tento postup starostky při zářijových volbách nerespektoval. Soud dal tehdy starostce za pravdu a výsledek původního hlasování zneplatnil. Při opakovaných volbách na začátku ledna už vyškrtnutí voliči vhodit lístek do urny nemohli. V Teplicích i Krupce volby platí, rozhodl soud. Zastupitelstva budou v listopadu V opakovaných volbách zvítězilo uskupení starostky Lenky Novákové Otevřeně ke všem. V devítičlenném zastupitelstvu by mělo mít tři mandáty. Stejný počet také připadl koalici Spolu. Dva zastupitele má hnutí Rozvoj Moldavy a Nového Města. Jeden mandát SPD. Ti, kteří tentokrát k volební urně nemohli, neskrývali při opakovaných volbách své rozhořčení. Někteří se kvůli tomu nyní obrátili na soud, aby nově vzniklou situaci na Moldavě opět přehodnotil. Podle Evy Kardové z koalice Spolu měli ale tito lidé myslet na demokratické principy už v prvním případě voleb. „Myslím si, že takto to mělo být už po řádných volbách v září. Už tehdy měli tito lidé vzít na vědomí demokratický princip, kdy starostka uplatnila své právo vyjádřit vyškrtáním pochybnost o jejich vztahu k obci. Mohli svůj vztah k obci oficiálně a po právu obhájit. To, že to pojali jinak a stěžují si až teď, dokládá, že vzniklou situaci neakceptovali, neuměli ji pochopit nebo měli k tomuto kroku instrukce,“ okomentovala Kardová současný stav. Z teplického okresu jsou na soudu čtyři stížnosti na volby, včetně Moldavy Ve vzduchu visí také možné opakování voleb v Teplicích. Komunální volby v okresním městě totiž prověří Ústavní soud. Podnět k tomu dal volební komisař Jiří Dušek. „To, že k uplácení došlo a že to bylo v míře ovlivňující výsledek, je zřejmé jak ze svědectví o uplácení, tak ze zpracované statistické analýzy,“ řekl. Už vloni po zářijových volbách to zkoušel u krajského soudu. Ten ale jeho podnět smetl ze stolu. Duškův postup podpořilo sdružení Volba pro Teplice. „Okatě koupené volby jsou daleko za hranou lidské slušnosti i politické kultury,“ komentoval lídr z opozice současné radnice Jakub Mráček s odkazem na nápadně vysoké zisky subjektu Zdraví Sport Prosperita v několika okrscích s větším podílem obyvatel v tíživé sociální situaci. Policie v Ústeckém kraji už stíhá konkrétní osoby kvůli kupování hlasů „Jde nám o jasný vzkaz všem, kteří by znovu chtěli porušit jeden ze základních pilířů demokracie,“ vysvětlil motivace hnutí Mráček. Ústavní soud nemá pro projednání v tříčlenném senátu v tomto případě žádnou určenou lhůtu. Ze zkušenosti z jiných případů ho lze očekávat na přelomu zimy a jara tohoto roku. V roce 2010 řešil Ústavní soud podobnou kauzu v Krupce. Volby tam tehdy zrušil. Zvolené vedení Teplic zůstává v klidu. „Každý má právo prověřit výsledek voleb. Pokud soud uzná pochybení a nařídí opakování voleb, tak se volby zopakují. Tyto věci se musí respektovat a brát jako součást demokracie a svobody v naší zemi a té já se určitě nebojím,“ uvedl náměstek primátora Hynek Hanza.

