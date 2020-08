Zdravěji než doposud se mají stravovat děti ve školách a školkách na Teplicku. Změna bude začínat u svačinek. Zkušenosti s tím mají třeba v Žalanech, kde takto rodičům ohledně zajištění zdravé dopolední stravy pomáhá škola už od minulého roku. Podobně je tomu v Bílině, kde ředitelka ZŠ Za Chlumem teď kvůli změně ve stravování oslovila dlouholetou provozovatelku biorestaurace Zahrada v Teplicích Lucii Beyerovou.

„Nechala jsem u ní naše kuchařky proškolit. Termín jsme směřovali ke konci prázdnin, kdy jsou ženy po dovolených už v kuchyni,“ řekla ředitelka. Podle ní se dotyčné zapojily s nadšením. Jídlo v rámci dopolední stravy dětem připravují už rok.

Lucie Beyerová, která zdravé stravě zasvětila svůj život, vidí právě u svačin ve školách určitou výhodu, protože nejsou limitovány spotřebním košem. „Kuchařky jsou omezené pouze cenou, za kterou svačinu dokážou vyrobit. Někde je to 12, jinde mohou i za 22 korun. Nejsou to sice zrovna částky, za které by se dalo vařit v bio kvalitě nějak snadno, ale existují recepty, kde se vejdeme,“ vysvětlila Beyerová.

ZŠ Za Chlumem ji pozvala, aby přinesla do školní kuchyně nové recepty a suroviny. „Mají být snesitelné pro školáky, ale i učitele, kteří jsou prý nejnáročnějšími strávníky,“ usmála se.

Kurzu, který proběhl v minulých dnech, se zúčastnily i kuchařky Mateřské školy Čapkova. Také je zajímalo, jak obohatit jídelníček nejen alergických dětí. „Ukázali jsme si různé druhy pomazánek, semínkové krekry, kokosový pudink, ovesné sušenky bez cukru a další bezlepkové a bezlaktózové recepty. Velmi zaujal kváskový chléb nebo květáková pizza. I ta se určitě objeví na novém jídelníčku,“ podotkla školitelka.

Podle Beyerové je nutné mít ve škole pro svačiny rychlé a jednoduché recepty. „Jedna kuchařka je totiž na 100 svačin sama a má jen omezený čas na přípravu, aby mohla pomáhat i s obědy,“ dodala.

O to, jak připravit kvalitní svačinu dětem s mnoha různými druhy intolerancí, projevila zájem také školní skupina Molekula. Je v ní hned několik dětí s dietetickými omezeními. „V jejich případě musíme vypracovat speciální jídelníček a vtěsnat přípravu do omezených možností kuchyňky studené výroby. Spolu se zapojením rodičů to zvládneme. Je úžasné vidět, s jakým zájmem chůvy, kuchařky, provozní i ředitelky škol chtějí změnu ve stravování,“ poznamenala Lucie Beyerová. Podle ní je to teď na rodičích. Řada z nich se změnou ke zdravější stravě souhlasí. „Jsou ochotni i přidat peníze za kvalitu surovin,“ zmínila.

S tím, aby ve škole měli žáci kvalitnější jídlo, souhlasí Roman Jaslík z Teplic, který má dvě školou povinné dcery. „Děláme jim denně jídlo do krabičky, ale pokud by dostávaly ve škole zdravé pomazánky ke svačině, tak jsem pro a připravený za to zaplatit,“ konstatoval. Ne všechny školy ale mají o takové svačinky zájem, respektive ne u všech rodičů má taková změna pochopení, takže se na úhradě svačin nedomluví.

Už v minulém roce nabízeli svačinky pro děti ve škole v Žalanech. „Děti si to pochvalovaly a také podle fotek na Facebooku to vypadalo velmi dobře,“ ohodnotila aktivitu školy Jana Řezníčková ze skupiny žalanských rodičů.