Když bezdomovci spolupracují, dokážou se dostat zpět do života. Příkladem může být 54letý Josef z Teplic, který skončil na ulici. Zachránila ho organizace Květina, na níž se obrátil. Odrazit se ode dna nebylo snadné, ale dokázal to. Důležité bylo, že měl vlastní zájem těžkou životní situaci řešit.

Tepličtí bezdomovci v nízkoprahovém centru Květina. | Foto: Deník / Petr Málek

V průměru 110 lidí bezdomovců žijících v teplických ulicích využívá každý měsíc služby nízkoprahového denního centra Květina v Denisově ulici. Chtějí se tam vysprchovat, obléknout se do čistého nebo se najíst. Řada z nich má také snahu řešit svůj další život, a proto se chodí do centra poradit se sociálními pracovnicemi, co pro změnu životního stylu mohou udělat.