„Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pedagogické pracovníky, musí vydat na žádost zaměstnance potvrzení o jeho zaměstnání jako pedagogického pracovníka a umožnit mu absolvovat vyšetření, pokud to provozní podmínky školy či školského zařízení dovolují. Potvrzení je předpokladem pro absolvování antigenního testu v některém z odběrových center společnosti Krajská zdravotní,“ upozornil Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

„Zájemce odeslaný k odběru na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid,“ připomněl Tomáš Hrubý.

Odběrová centra Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově nadále provádí i stěr z nosohltanu na PCR zájemcům odeslaným krajskou hygienickou stanicí, praktickým lékařem a samoplátcům. Zpracování vzorku přijde samoplátce na 1756 korun. Test na protilátky z kapilární krve a plně hrazený žadatelem stojí 490 korun. POC antigenní test pro pedagogy je hrazen ze zdravotního pojištění.

Kde vás otestují:



Nemocnice Děčín

U Nemocnice 1, budova „H“

pondělí až neděle od 8.00 do 16.00 hodin



Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Sociální péče 3316/12A, budova „T“

pondělí až neděle od 7.00 do 19.00 hodin



Nemocnice Teplice

Duchcovská 53, budova „J“

pondělí až neděle od 8.00 do 16.00 hodin



Nemocnice Most

J. E. Purkyně 270, budova „F“

pondělí až neděle od 7.00 do 15.00 hodin



Nemocnice Chomutov

Kochova 1185, budova „A“

pondělí až neděle od 8.00 do 16.00 hodin