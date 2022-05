Mámo, to jsou panoramata. Lanovka v Krupce vozí lidi na Komárku už 70 let

/FOTO, VIDEO/ Sednete si do dřevěné sedačky, obsluha zatáhne za lanko a už se jen kocháte. „Mámo, podívej se na ten Jadran, to je krása. Co říkáš, táto? Že to bude žrádlo. Počkej až budeme nahoře, to teprve budou panoramata…“ Repliku na tuto scénku ze slavného českého filmu o Homolkových v Krkonoších slyší obsluha lanovky v Krupce na Teplicku často. Lidé s těmito větami nasedají v dolní stanici Bohosudov na dřevěné sedačky upevněné na laně, aby pak v cílové horní stanici na Komáří vížce mohli nahlédnout do dlaně teplické kotliny, v pozadí i kopečků Českého středohoří. A to už úctyhodných 70 let.

Lanová dráha v Krupce funguje 70 let. | Video: Deník/Petr Málek

Ve středu 25. května si Krupka připomněla významné výročí 70 let od zahájení provozu lanové dráhy na Komáří vížku. Cestující na sedačkách potřebují 15,5 minuty k tomu, aby zdolali převýšení 482 metrů. Trať lanové dráhy tvoří 27 podpěr, na kterých je zavěšeno dopravní lano. V plném provozu je možné umístit 50 dvoumístných sedaček. Jde o světovou raritu, nikde jinde totiž už taková nejezdí. „Úžasný a jedinečný stroj, který k našemu městu patří. Myslím, že je lanovka v tomto směru stále nedoceněná, pro Krupku je významná,“ řekl starosta města Zdeněk Matouš. Svah má 2 348 metrů První nápad zřídit do Krušných hor lanovou dopravu přišel už v roce 1838. Další návrhy na vybudování visuté lanové dráhy překazily obě světové války. Finální verze stavby lanové dráhy, která byla zadána Dopravnímu podniku města Teplice, byla zahájena v roce 1950. Na dělníky v čele se stavbyvedoucím architektem Janem Klimešem čekalo 2 348 metrů prudkého zalesněného svahu s masivním skalnatým podložím, se starými štolami, haldami a odvaly. Dráhu dodal národní podnik Transporta Chrudim, který ji vyrobil na základě licence od švýcarské firmy Von Roll. Svou délkou 2348 metrů se jedná o nejdelší osobní visutou lanovou dráhu v Česku, delší je pouze nákladní lanovka Černý Důl – Kunčice nad Labem a několik dalších v minulosti již zrušených nákladních lanových drah. V roce 1952 byla lanová dráha z Krupky na Komáří vížku hotová. Od roku 2014 je lanovka chráněna v rámci památkové zóny Hornická krajina Krupka a od roku 2019 jako objekt v nárazníkové zóně památky světového dědictví. Nejvýznamnějším oceněním je statut historické a památkové dráhy, který jí byl letos v květnu udělen drážním úřadem. „Významnost lanovky je zřejmá z hlediska historie. Pro nás je ale důležitá i její současná provozuschopnost a bezpečnost. Za dodržení určité úrovně zachování původní provozní technologie,“ vysvětlil Petr Davídek z drážního úřadu. K vyhlášeným bistrům v Teplicích v minulosti patřily Gastronom a Konibar Podle náčelníka lanové dráhy Zdeňka Saiferta je lanovka pro Krupku velkým závazkem. Posloužit může také jako lákadlo pro turisty. „Její unikátnost, technologie, provedení a 70 let života je zázrak. Tento skvělý prostředek tu bude, až tady my nebudeme. Lanovka je vzkazem pro budoucnost města a další generace,“ zmínil. Díly mají ze Sněžky V Krupce mají výhodu, že pro údržbu lanovky získali jako náhradní díly původní komponenty ze zrušené lanovky na Sněžku, která byla stejného typu. Sklad technických služeb je tak plný. Cestovní průvodce již v roce 1890 napsal, že „rozhled z Komáří vížky patří nejen k nejkrásnějším v Krušných horách, ale může se směle tvrdit, že i k nejkrásnějším v celé Evropě“. A to tato pověstmi opředená hora s věžičkou na vrcholu, kde se dlouhá staletí těžil cín, měří jen 807 metrů.

