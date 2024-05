Sedačková lanovka z Bohosudova na Komáří vížku ve městě Krupka v Krušných horách je kulturní památka ČR i světový unikát. Udržet tuto technickou památku v dobrém provozuschopném stavu pomáhá místním už 14 let parta ze švýcarského městečka Kandersteg.

Lanová dráha v Krupce. | Foto: Deník/Petr Málek

Proč právě z tohoto městečka? V Kanderstegu totiž sídlí uznávané muzeum lanovek. A kdysi tam jedna takováto lanovka s technologií švýcarské firmy Von Roll fungovala. „Ale asi před dvaceti lety ji předělali na kabinkovou, což pro Švýcary byla velká rána,“ říká pracovník krupské lanovky Marek Ferenc.

Švýcarští nadšenci do historie lanovek se proto rozhodli, že budou pravidelně jezdit do Krupky a pomáhat s údržbou poslední "žijící legendy" tohoto typu lanovek na světě. Podobně tomu bylo v dubnu při další pravidelné kompletní údržbě, která v Krupce na lanovce proběhla.

Ze zákulisí lanovky v Krupce. S údržbou pomáhá parta nadšenců ze Švýcarska.Zdroj: Se souhlasem Města Krupka

Skupina Švýcarů k nám do české Krupky zajíždí každý rok pravidelně už dlouhých 14 let. „Původně k nám do Krupky jezdili na dva tři dny. Teď ale zůstávají celý týden. Pracují tu jako brigádníci, lezou po sloupech a pomáhají s údržbou,“ vysvětluje Ferenc.

„Jsou to fajnoví chlapíci a opravdoví nadšenci. Jezdí k nám Hansruedi Kallen, který u nich dlouhé roky tu jejich lanovku ovládal nebo Karl Werthmüller. Finančně nám každý rok pomáhá Jan Kaufmann, který ale žije v Německu, kde pracuje jako záchranář,“ dodává nadšeně Ferenc.

Ze zákulisí lanovky v Krupce. S údržbou pomáhá parta nadšenců ze Švýcarska.Zdroj: Se souhlasem Města Krupka

Lanovka v Krupce má své stopy ve Švýcarsku

Spolupráce a přátelství jsou natolik pevné, že má krupská lanovka ve švýcarském muzeu dokonce svou expozici. „Máme tam naší sedačku, vlajku a spoustu dalších dílů. Je to taková propagace Krupky,“ zmiňuje k tomu pracovník krupské lanovky Marek Ferenc.

Lanovkové unikáty u nás: Nejdelší i nejkratší lanovku má Ústecký kraj

Švýcaři každý rok oslovují firmy ve své domovině a shánějí pro krupskou lanovku sponzory. Vozí finanční i materiální dary, letos například dopravili do Krupky pro práci na lanovce hromadu nového nářadí. „Moc si jejich pomoci vážíme a děkujeme jim,“ říká Adolf Vítů, ředitel společnosti SPORT KRUPKA s.r.o., která lanovou dráhu v Krupce provozuje.

Cesta lanovkou je zážitek

Sednete si do dřevěné sedačky, obsluha zatáhne za lanko a už se jen kocháte. „Mámo, podívej se na ten Jadran, to je krása. Co říkáš, táto? Že to bude žrádlo. Počkej až budeme nahoře, to teprve budou panoramata…“ Repliku na tuto scénku ze slavného českého filmu o Homolkových v Krkonoších slyší obsluha lanovky v Krupce na Teplicku často. Lidé s těmito větami nasedají v dolní stanici Bohosudov na dřevěné sedačky upevněné na laně, aby pak v cílové horní stanici na Komáří vížce mohli nahlédnout do dlaně teplické kotliny, v pozadí i kopečků Českého středohoří.

Sedačková lanovka v Krupce funguje už více než 70 let. S celoročním provozem.

Zdroj: Deník/Petr Málek

Cestující na sedačkách potřebují 15,5 minuty k tomu, aby zdolali převýšení 482 metrů. Trať lanové dráhy tvoří 27 podpěr, na kterých je zavěšeno dopravní lano. V plném provozu je možné umístit 50 dvoumístných sedaček. Jde o světovou raritu, nikde jinde totiž už taková nejezdí.

Lanová dráha v Krupce.Zdroj: Deník/Petr Málek

Od roku 2014 je lanovka chráněna v rámci památkové zóny Hornická krajina Krupka a od roku 2019 jako objekt v nárazníkové zóně památky světového dědictví.

Na Komáří vížku vede nejstarší a nejdelší lanovka v Čechách

Nejvýznamnějším oceněním je statut historické a památkové dráhy, který jí byl udělen v roce 2022 drážním úřadem. „Významnost lanovky je zřejmá z hlediska historie. Pro nás je ale důležitá i její současná provozuschopnost a bezpečnost. Za dodržení určité úrovně zachování původní provozní technologie,“ vysvětlil k udělení titulu Petr Davídek z drážního úřadu.

Díly mají ze Sněžky

V Krupce mají výhodu, že pro údržbu lanovky získali jako náhradní díly původní komponenty ze zrušené lanovky na Sněžku, která byla stejného typu. Sklad technických služeb je tak plný.