Lávka nad auty v Bílině zůstává uzavřená. Čeká se na znalecký posudek

Ocelový most pro pěší přes průtah Bílinou zůstává uzavřený. A to kvůli propadlému prostoru u nástupu na lávku. Místní lidé hovoří, že se to propadlo do bývalých sklepů.

Uzavřená lávka v Bílině. | Foto: Deník/Martin Vokurka