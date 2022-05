K Lázeňské a s tím spojeným otevíráním pramenů letos v květnu přibude nově v Teplicích také zahájení turistické sezony. Proběhne v sobotu 14. května, dva týdny před Lázeňskou. V Zámecké zahradě v blízkosti Zahradního domu bude od 13 do 19 hodin program, v rámci kterého se budou prezentovat jak organizace z Teplic, tak z okolních měst.

„Je to novinka. Chceme tím symbolicky otevřít sezonu pro turisty v Teplicích. Věřím, že letošní rok bude příznivější, než byl vzhledem ke covidu ten loňský. Teplice turisty potřebují,“ zmínil náměstek primátora Jiří Štábl, když o akci Zahájení turistické sezony hovořil s novináři.

Připravená bude na tento den nabídka turistických informačních center, ukázky a stánkový prodej regionálních značek, ukázky a vystoupení teplických spolků a organizací, pro děti pak soutěže i pohádkový les a skřítkové i víly. Těšit se můžete na vystoupení teplické konzervatoře a teplické kapely Public Fusion. Město Teplice akci připravuje ve spolupráci s destinační agenturou Krušné hory.

K Zahradnímu domu se v sobotu 14. května chce přijít podívat například Miloš Záruba. Teplický senior procestoval svět. Teď, jak říká, mu zbývá čas na toulky po městě, kde léta bydlí. „Třeba se tam na té akci dozvím něco nového, nebo dostanu nějaké tipy, co mám ještě navštívit,“ řekl Deníku.

Na turisty je připravené i středisko VisitTeplice. Do ulic města už teď vysílá vláček a také minibus, které výletníky vozí ulicemi a nebo na dominantu Teplic, Doubravku. Podle informací z centra ho mohou ale směle využívat i místní.

Turistický vláček Humboldt jezdí v pravidelných časech od Zámeckého náměstí, kde má nástupní stanici před vstupem do Regionálního muzea v Teplicích. Pokračuje do Zámeckého parku a přes Šanovský park směrem k Botanické zahradě, u které i krátce zastavuje. Poté pokračuje svou okružní jízdu přes Šanovský park zpět směrem na Zámecké náměstí. Druhou možností je vyhlídková cesta otevřeným KabrioBusem až na vrchol Doubravské hory. Bus jezdí od dubna do října. Stejně jako vláček.

Červenou mašinkou se svezla v minulých letech Marie Novotná. „Měla jsem tu na návštěvě vnoučata, pro ně to byla velká atrakce. To ale vláček jezdil ještě na Doubravku. Teď už tam nezajíždí. Po Teplicích ho vídám. Zvláště když na něj upozorňuje jeho zvoneček,“ uvedla obyvatelka lázeňského města.

Časový plán hudební části při Zahájení turistické sezony, u Zahradního domu v Teplicích:

13:00 Big Band teplické konzervatoře

14:30 Vystoupení žáků teplické ZUŠ

15.30 Public Fusion – teplická funky skupina

17:00 Dixieland teplické konzervatoře

18.30 Flétnový kvintet