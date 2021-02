O tom, zda se letos budou v Teplicích konat oslavy u příležitosti zahájení lázeňské sezony, se rozhodne na konci března.

Lázeňská sezona v Teplicích v roce 2019. | Foto: Deník / Petr Málek

Dům kultury Teplice coby pořadatel má program připravený prakticky z loňska, kdy byly oslavy kvůli koronavirové pandemii zrušené a přesunuté na letošní rok. Jak tomu bude letos, to se teprve uvidí. Oslavy se konají vždy při zahájení lázeňské sezony v centru Teplic. Rozhodnuto také není ani to, v jakém rozsahu by se letos konaly, zda by byl zachován formát pěti pódií na různých místech města.