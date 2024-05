Lázeňská Teplice 2024: Zastávka u stánku na sváču, 700 korun v tahu

Lázeňská Teplice 2024 to je také útok na naše peněženky. Všichni to víme a stejně tam lezeme. Když Lázeňská, tak to totiž musí být klobása, pivo a langoš. Nebo se pletu? Většina z nás to tak má. Za tento, v dnešní době už pomalu luxus, ale také zaplatíme.

Pořádně opečená klobása s dobrým pivkem zážitek na Lázeňské Teplice spolehlivě umocní. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot