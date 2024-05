Lázeňská Teplice 2024 je v plném proudu. V neděli 26. května pokračují slavnosti k zahájení lázeňské sezóny v Tepliciích třetím dnem. Podívejte se na pár fotek z akce a také si ještě můžete vybrat z nedělní nabídky na scénách.

Milan Peroutka, Lázeňská Teplice 2024. | Video: Deník/Petr Málek

SCÉNA NA PTAČÍCH SCHODECH

Neděle 26.5.

12:30 VOTCHI

Česká progresivně hard rocková kapela z Prahy, jejíž hudba se pohybuje na

pomezí art a hard rocku a lze v ní nalézt vlivy Deep Purple, Jethro

Tull nebo Uriah Heep.

14:30 THE STYLISTS

Věrni svému názvu The Stylists (Moimir Papalescu, Tonya Graves, Petr

Venkrbec, Miki P) přinášejí na pódia nadupanou taneční hudbu. Je to jízda, kdy

odhodíte všechny chmury a zábrany a budete se skvěle bavit.

16:30 HLAHOL

Česká rokenrolová kapela původem z Teplic. Koncert v rámci turné Heffron

tour 2024 s hosty k 40. výročí založení kapely

18:30 PETR KOTVALD A TRIK

Český zpěvák, producent, tanečník a herec. Významná osobnost české populární

hudby, se svou vlastní skupinou Trik. Na koncertě zazní známé hity jako

Mumuland, Gejzír či Milujem se čím dál víc….

20:30 ADAM ĎURICA S KAPELOU

Zpěvák, skladatel, textař, hudebník a hudební producent. Patří mezi

nejúspěšnější slovenské zpěváky.

SCÉNA ZA DOMEM KULTURY

Neděle 26. 5.

13.30 STORY TIME

Popová skupina hrající autorskou hudbu s českými texty. Skrývá v sobě hravou,

dravou a sympatickou energii.

15.30 JAKUB DĚKAN BAND

Liberecký zpěvák, skladatel a textař Jakub Děkan neboli Děkys.

17.30 VĚRA MARTINOVÁ & SKUPINA MERITUM

Česká folková a countryová zpěvačka a kytaristka. Na české countryové scéně je

označována za první dámu country music.

19.30 SEBASTIAN

Kapela Sebastian má ve svém čele frontmana, zpěváka, textaře a kytaristu

Sebastiana Navrátila, který patří mezi nejúspěšnější zpěváky své generace.

MUŠLE – ŠANOVSKÝ PARK

Neděle 26.5.

12.30 ZUŠ TEPLICE

Tradiční čas vymezený pro žáky ZUŠ Teplice

14.00 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

Současný repertoár jako by běžel podél českých hranic. Jsou v něm písně z

Chodska, Prácheňska, Pošumaví a jižních Čech, ale též písně domácího

podkrušnohorského regionu a také tradiční písně hornické.

15.30 BIG BAND ZDENKA TÖLGA

Kapela s výbornými zpěváky a klasickým swingovým repertoárem.

17.00 PETRA ŠKORPÍKOVÁ

SVĚTLA a STÍN autorské písně šansonového nádechu.

18.30 MARTHA A TENA

Sesterské duo českých zpěvaček řeckého původu.

20.00 FLOWER POWER BAND

Kapela hraje repertoár 60. a 70.let, především tvorbu Beatles a Deep Purple.

Podstatnou část tvoří také rock’n’roll, blues a některé české hity z tohoto

období.



SCÉNA ZA ZAHRADNÍM DOMEM

Neděle 26.5.

15.00 – 21.00 Malá Paříž

Pravidelný multižánrový hudební festival

SCÉNA LETNÍ KINO

Neděle 26.5.

9.30 ČERT A KÁČA – DIVADLO SEMTAMFÓR

Známá lidová pohádka o Káče, která se chtěla vdát - třeba i za čerta!

11.00 O JEDLÍČKOVI – DIVADLO NA KLICE

V jedné chalupě a v jednom království, žije matka se synem Jedlíčkem (dříve

Jeníčkem), který má neustálý hlad.

14.00 – 17.00

ŠAŠKOVSKÉ TRŽIŠTĚ Z PĚNKAVOVA DVORA TAKONÍN

Čeká vás návštěva tržiště, kde řádí šaškové, a na pořádek dohlíží rychtář s

katem.

Lázeňská 2024: To není jen program na scénách, ale i doprovodné akce. Vyberte si