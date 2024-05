Jaká je předpověď počasí na Lázeňskou Teplice 2024? Není to příznivé. Už v pátek má s přestávkami na Teplicku pršet. Místy se přidají i bouřky, které mohou doprovázet krátkodobé úhrny kolem 30 mm a menší kroupy. Večer bude srážková činnost postupně slábnout. Přesně tak to předpovídá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lidé ukrytí pod deštníky. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Podle předpovědi počasí ČHMÚ se v pátek budou maximální teploty pohybovat nejčastěji mezi 17 a 21 °C. Taky o víkendu zaprší na většině území, a to zejména v odpoledních a podvečerních hodinách. Ranní teploty budou mezi 14 a 9 °C, odpolední v sobotu od 19 do 23 °C, v neděli od 21 do 25 °C.

V pátek v 11 hodin ČHMÚ aktualizoval výstrahu na silné bouřky: V pátek 24. 5. a také v sobotu 25. 5. během dne se budou místy vytvářet bouřky, které budou ojediněle i silné. Bouřky budou doprovázené přívalovými srážkami a postupovat jen pomalu k severozápadu až severu.

