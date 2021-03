Tradiční akce sice bude mít omezenější rozměr, než na který byli lidé poslední víkend v květnu v Teplicích zvyklí, ale i tak se mohou těšit na hudební vystoupení a také snad i dobrou klobásu a pivo. Nebude ovšem ohňostroj ani doprovodný stánkový prodej.

„Pokud nám to situace dovolí, tak si letos v určitém režimu lázeňské oslavy v Teplicích společně užijeme. Program se připravuje. Co ale bude v květnu, to se nedá dopředu věštit. Každopádně s určitou formou tradičního víkendu v našem městě počítáme,“ konstatoval primátor Hynek Hanza.

Program připravuje dům kultury. Malá Lázeňská, jak zní pracovní název akce, by měla mít dvě samostatné hudební scény. „Jedna bude v Mušli v šanovském parku, o druhém pódiu se zatím nerozhodlo. Ve hře je scéna za zámkem nebo u zahradního domu,“ uvedl ředitel DK Teplice Přemysl Šoba.

U obou scén budou lavičky. „Rozhodně nebude stánkový prodej v rozsahu tradičních oslav. Maximálně občerstvení. Program na scénách bude obvyklý tomu, co se v daných místech odehrávalo v předešlých letech. Na nějaké velké hudební skupiny letos skutečně nejsou podmínky,“ podotkl. Přestože dům kultury se stánkovým prodejem nepočítá, ozývají se desítky prodejců, že by letos na Lázeňskou chtěli. „Musíme je ale odmítat,“ sdělil Šoba.

Nebude ani tradiční velký ohňostroj. Město by mělo zařídit lidi v kostýmech, kteří se budou coby osobnosti, které navštívily lázně v minulosti, procházet ulicemi. Vloni se o to na základě dohody s městem postaral Petr Stolař se svým Divadlem V Pytli. V podobném duchu by to mělo být i letos.



Podle primátora Hanzy by Malá Lázeňská měla být startem pro letní akce. „Ať už to budou kolonádní koncerty v Mušli, nebo jiné hudební události. Vše ale je odvislé od vývoje pandemické situace. Věřím však, že si léto užijeme,“ přeje si primátor.

Přípravy na Malou Lázeňskou už běží. „Musíme to mít nachystané, i kdyby se to konat nakonec nemělo,“ zmínil ředitel DK Teplice Šoba. „Zrušit se to dá týden předem. Ale program týden předem už nezajistíte. Takže na tom už pracujeme,“ dodal.

Tepličané by si svoji největší akci roku chtěli užít. „Vloni prakticky nic nebylo. Je to přeci jen tradice, tak by bylo škoda, kdyby ani letos nikdo nic nedělal. Přece nemůžeme být stále doma,“ myslí si Lukáš Hradecký z Teplic. Preferuje sice rockovou muziku, ale jak řekl, zašel by i na něco komornějšího. „Když si k tomu budu moci dát pivko a klobásu, tak budu spokojený,“ prohlásil.